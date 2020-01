vor 59 Min.

Kommunalwahl 2020: Das sind die Kandidaten und Listen im Landkreisnorden

Die Frist für Einreichung der Wahlvorschläge ist abgelaufen. Vier Männer wollen Landrat werden. Das sind die 34 Bürgermeisterbewerber für die 15 Kommunen.

Von Christian Lichtenstern

Donnerstag, 23. Januar, Schlag 18 Uhr, ist Schluss. Bis gestern Abend, 52 Tage vor dem Urnengang, mussten die Parteien und Wählergruppen ihre Wahlvorschläge für die Kommunalwahl am Sonntag, 15. März, einreichen. Damit steht fest: Drei Männer wollen Landrat werden, beziehungsweise Klaus Metzger will es bleiben. Und im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg bewerben sich insgesamt 31 männliche Kandidaten und drei Frauen um die Bürgermeisterämter in 15 Kommunen. Von den amtierenden Rathauschefs stellen sich nur noch fünf zur Wiederwahl. Dietrich Binder ( Petersdorf) wurde erst 2017 für sechs Jahre gewählt.

Kommunalwahl 2020: Zehn Bürgermeister treten nicht mehr an

Zehn Bürgermeister treten nicht mehr an: Tomas Zinnecker ( Aindling), Franz Schindele ( Pöttmes), Johann Lotterschmid ( Kühbach), Erich Nagl (Dasing), Alfred Rappel (Rehling), Josef Schwegler (Obergriesbach), Josef Schreier ( Schiltberg), Martin Echter (Sielenbach), Leonhard Kandler ( Baar) und Karl Metzger (Inchenhofen). Letzterer wurde durch einen Bürgerentscheid im November ausgebremst. Die Bürger entschieden sich für einen hauptamtlichen Rathauschef, und der 70-jährige Metzger kann aus Altersgründen nicht mehr antreten.

Kommunalwahl 2020: So sieht es in den Gemeinden aus

In der vergangenen Woche und sogar in dieser wurde noch fleißig nominiert. Mit Alexander Richter warf in Rehling ein Bürgermeisterkandidat seinen Hut erst am Dienstagabend in den Ring. Listen in Affing, Baar und Kühbach fehlen noch Unterstützungsunterschriften. Die Frist endet hier am Montag, 3. Februar. Die eingereichten Wahlvorschläge werden nun im Landratsamt, beziehungsweise von den Wahlleitern der Kommunen, auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft und öffentlich bekannt gemacht. Falls Fehler vorliegen, verlangen die Wahlleiter, diese Vorschläge bis Montag, 3. Februar, 18 Uhr zu korrigieren, beziehungsweise einen neuen einreichen.

Kommunalwahl 2020: Das sind die Kandidaten in den Orten 1 / 17 Zurück Vorwärts Landkreis Landrat Klaus Metzger (CSU), Andreas Santa (SPD), Stefan Lindauer (Grüne), Rainer Kraft (AfD).

Adelzhausen Bürgermeister Lorenz Braun (Parteilose Wählergemeinschaft). Gemeinderat Parteilose Wählergemeinschaft (PWG).

Affing Bürgermeister Markus Winklhofer (CSU des Ortsverbandes Affing-Mühlhausen, CBV); Gerhard Faltermeier (WGM-B, FBGA), Carlos Waldmann (SPD und Freie Bürger). Gemeinderat CSU (nur mit Kandidaten des Ortsverbandes Gebenhofe-Anwalting), Christliche-Bürger-Vereinigung Affing, Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen, Haunswieser Wählergemeinschaft, Freie Bürgergemeinschaft Aulzhausen, Freie Wählergemeinschaft Anwalting; SPD und Freie Bürger, Gemeinsames Affing.

Aichach Bürgermeister Josef Dußmann (CSU); Klaus Habermann (SPD). Stadtrat CSU, SPD, Grüne, FWG, Christliche Wählergemeinschaft (CWG), FDP, Bündnis Zukunft Aichach.

Aindling Bürgermeister Gertrud Hitzler (CSU/Freie Wählergemeinschaft Aindling); Bernd Aichele (Bürgerwille 1976). Gemeinderat CSU/Freie Wählergemeinschaft, Freie Wählergemeinschaft Bürgerwille ’76, Parteilose Wähler Aindling, Perspektive Aindling.

Baar Bürgermeister Roman Pekis (Wählergemeinschaft Baar); Josef Reiter (Unabhängige Liste Baar); Josef Ruisinger (Bürgerverein Oberes Paartal). Gemeinderat ULB, WGB.

Dasing Bürgermeister Markus Waschka (CSU); Andreas Wiesner (Freie Wähler Dasing), Mareike Hartung (Aktive Bürger). Gemeinderat CSU, FW Dasing, Aktive Bürger, Junge Union Dasing-Laimering.

Hollenbach Bürgermeister Xaver Ziegler (Gemeinsame Liste CSU/Freie Wählergemeinschaft, Bürgerwille 90, Aktive Bürger). Gemeinderat Gemeinsame Liste CSU/Freie Wählergemeinschaft, Bürgerwille 90, Aktive Bürger.

Inchenhofen Bürgermeister Anton Schoder (CSU/Freie Wähler); Claus Trott (Bürgerwille ’84 Inchenhofen); Maria Posch (ÖDP). Gemeinderat CSU/Freie Wähler, Bürgerwille ’84, ÖDP, Grüne.



Kühbach Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher (Ortsgemeinschaft Kühbach); Gerhard Stegmayer (Bürgervereinigung Unterbernbach); Hermann Erbe (Freie Wählergemeinschaft Haslangkreit); Stefan Schneider (Gemeinsam für unsere Marktgemeinde Kühbach) Gemeinderat Ortsgemeinschaft Kühbach, Bürgervereinigung Unterbernbach, Freie Wählergemeinschaft Haslangkreit, Gemeinsam für unsere Marktgemeinde Kühbach.

Obergriesbach Bürgermeister Hans Willer (Dorfgemeinschaft Obergriesbach-Zahling); Jürgen Hörmann (Wählerblock Zahling). Gemeinderat Dorfgemeinschaft Obergriesbach-Zahling, Wählerblock Zahling.

Petersdorf Gemeinderat Wählervereinigung Schönleiten, Willprechtszell, Axtbrunn, Hohenried (WSWAH); Gemeinsam Pro Petersdorf (GPP).

Pöttmes Bürgermeister Mirko Ketz (CSU); Manfred Graser (Bürgerblock). Gemeinderat CSU, Christliche Wählergemeinschaft (CWG), Bürgerblock.

Rehling Bürgermeister Christoph Aidelsburger (CSU/Bürger für Rehling); Alexander Richter (Freie Wähler). Gemeinderat CSU/Bürger für Rehling; Freie Wähler.

Schiltberg Bürgermeister Fabian Streit (CSU/Freie Wählergemeinschaft/Parteilose Wählergemeinschaft); Albert Wagner (Unabhängige Wählergemeinschaft). Gemeinderat CSU/Freie Wählergemeinschaft/Parteilose Wählergemeinschaft; Unabhängige Wählergemeinschaft.

Sielenbach Bürgermeister Heinz Geiling (Einheit Sielenbach); Thomas Ritter (Freie Wählergemeinschaft Tödtenried) Gemeinderat Einheit Sielenbach, Freie Wählergemeinschaft Tödtenried.

Todtenweis Bürgermeister Konrad Carl (CSU, Freie Wähler und Bürgerwille 2002 Todtenweis); Bernhard Riß (Zukunft für Todtenweis) Gemeinderat CSU, Freie Wähler und Bürgerwille 2002 Todtenweis; Zukunft für Todtenweis.

Nur in den Gemeinden Adelzhausen und Hollenbach wäre es laut Wahlrecht möglich, bis zum Donnerstag, 30. Januar, 18 Uhr, einen Bürgermeisterbewerber sozusagen nachzumelden. Dort ist nämlich bisher nur ein Kandidat benannt. Gleiches gilt übrigens für die gemeinsamen Kandidatenlisten im Ecknach- und im Krebsbachtal. Dort könnten theoretisch bis zum 30. Januar auch noch Wahlvorschläge für Listen nachgereicht werden. Das Angebot für die Wähler ist im Vergleich vor sechs Jahren gestiegen. Damals gab es in neun Kommunen nur einen Bürgermeisterkandidaten und neben Hollenbach weitere Einheitslisten in Schiltberg, Baar, Todtenweis.

