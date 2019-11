vor 19 Min.

Konzert mit Cash-N-Go verschoben

Sänger ist erkrankt. Ersatztermin steht fest

Das für Samstag, 23. November, geplante Konzert mit der Gruppe Cash-N-Go in der Grundschule Aichach-Nord ist ausgefallen. Wegen der Erkrankung eines Sängers habe es kurzfristig abgesagt werden müssen, teilte der Veranstalter, die Aichacher Kulturszene (Stadt Aichach), am Abend mit.

Vertreter der Aichacher Kulturszene seien am Samstagabend persönlich vor Ort gewesen und hätten die Besucher informiert, heißt es in der Mitteilung. Dabei sei auch bereits der Ersatztermin für das Konzert mitgeteilt worden.

Der Ersatztermin ist am Samstag, 15. Februar, ebenfalls in der Grundschule Aichach-Nord. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Falls Besucher den Ersatztermin nicht wahrnehmen können, können sie ihre Karten ab 2. Dezember im Infobüro im Aichacher Rathaus zurückgeben. (AN)

