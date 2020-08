vor 33 Min.

Kostenlose Exkursionen in die Natur

Führungen: Angebote der Landschaftspflege

Der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg bietet Naturexkursionen im Rahmen des Projektes „Die Trollblume – Perle der Kulturlandschaft im Wittelsbacher Land“ an. Mit zielgerichteten Maßnahmen und Projekten erhält der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg (LPV) Moore und Feuchtwiesen, den Lebensraum der Trollblume.

Um Heil- und Wildkräuter im Roßmoos geht es am Dienstag, 18. August, von 17 bis etwa 19.30 Uhr in Inchenhofen. Das Roßmoos, ein früherer Standort der Trollblume, beherbergt auch heute noch seltene und schöne Pflanzenarten. Rainer Roos (Apotheker, Natur- und Landschaftsführer) führt durch das Roßmoos und zeigt uns Heilpflanzen und Wildkräuter. Der Landschaftspflegeverband informiert über die Pflegearbeiten zum Erhalt der Artenvielfalt. Treffpunkt ist an der Roßmooskapelle (Verlängerung Reifersdorferstraße, Inchenhofen), Anmeldung bis zum 17. August.

Natur entdecken für Familien heißt es am Samstag, 22. August, von 10 bis 12 Uhr in Aichach. Wer oder was lebt hier auf der Wiese und in den Tümpeln? Familien mit Kindern sind eingeladen, mit dem LPV die Tier- und Pflanzenwelt auf den Paar-Feuchtwiesen zu entdecken.

Treffpunkt ist an der Kreuzung Flurstraße/Mozartstraße in Aichach. Anmeldung bis 20. August.

für beide Termine telefonisch unter 08251/2043-319 oder 01577/2183047. Infos unter www.lpv-aichach-friedberg.de/veranstaltungen

