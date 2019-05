00:35 Uhr

Krippenkinder kommen doch nicht in Container

Pöttmes erhält kein verwertbares Angebot. Nun gibt es eine andere kurzfristige Lösung ab September

Wohin mit den Krippen- und Kindergartenkindern in Pöttmes? Wie mehrfach berichtet, reichen die Plätze ab Herbst nicht aus. Die Marktgemeinde wollte deshalb zwei Krippengruppen in Containern unterbringen. Doch das Vorhaben hat sich zerschlagen, wie jetzt im Gemeinderat bekannt wurde.

Nur zwei Firmen legten Angebote vor. Beide mussten allerdings ausgeschlossen werden. Im einen Fall gab es Zweifel an den Preisen, im anderen Fall entsprach das Angebot nicht den Ausschreibungsunterlagen. Der Marktentwicklungsausschuss hatte bereits eine Woche vor dem Marktgemeinderat über das Thema beraten und empfahl diesem, Räume in einem bestehenden Gebäude anzumieten. Die Ratsmitglieder folgten dieser Empfehlung jetzt im nichtöffentlichen Teil ihrer Sitzung.

Wie Bürgermeister Franz Schindele andeutete, hat die Gemeinde bereits ein Gebäude in Aussicht. Die Verhandlungen dazu stünden kurz vor dem Abschluss, hieß es. Das Ziel sei, die erforderlichen Krippenplätze ab September anzubieten. Langfristig soll möglicherweise eine zweigruppige Krippe an den Kindergarten Spatzennest angebaut werden. Noch heuer will die Gemeinde dafür einen Zuschussantrag stellen. Für den Bau von Kinderkrippen gebe es derzeit hohe Zuschüsse, so Schindele. Die Kindergartenkinder, für die es bislang keinen festen Platz gab, sollen im Kindergarten Spatzennest unterkommen. Dafür wird der Turnraum umfunktioniert. (nsi)

Themen Folgen