Einbrecher machen am Mittwochabend Kühbach unsicher

Ein Unbekannter dringt in ein Einfamilienhaus ein und stiehlt Schmuck. Bei einem zweiten Haus scheitert er. Das sind nicht die ersten Einbrüche in Kühbach.

Zwei Einbrüche haben unbekannte Täter nach Angaben der Aichacher Polizei am Mittwochabend in Kühbach verübt. Ziel waren jeweils Einfamilienhäuser.

Zwischen 17 und 17.35 Uhr drang ein Unbekannter über die Terrassentüre in ein freistehendes Einfamilienhaus im Postweg ein. Dort durchsuchte er mehrere Zimmer und entwendete einige Schmuckgegenstände. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Diebstahlschaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Warum der Einbrecher beim zweiten Haus in Kühbach gescheitert ist

Die Polizei vermutet, dass es derselbe Täter war, der wenig später versuchte, in ein angrenzendes Einfamilienhaus in der Jahnstraße einzubrechen. Hier scheiterte er allerdings. Die Polizei geht nach ihren bisherigen Ermittlungen davon aus, dass das an einer technischen Einbruchschutzmaßnahme lag. Nach einem Hebelversuch an der Terrassentüre hatte sich das Licht im Haus automatisch eingeschaltet. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Auch am Montag gab es einen Einbruch in Kühbach

Bereits am Montag hatte es in Kühbach in unmittelbarer Nähe der beiden jüngsten Tatorte einen Wohnungseinbruch in der Dämmerung gegeben. Der Täter entwendete damals Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro.

Was die Kriminalpolizei bei Einbrüchen rät

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu der Einbruchserie übernommen. Sie bittet eventuelle Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. Außerdem bittet die Polizei, verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit möglichen Einbrüchen während der Dämmerung schnellstmöglich über den Polizeinotruf 110 mitzuteilen. (jca)