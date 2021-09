Frauenbund Kühbach verhindert drohende Auflösung doch noch

Plus Der Frauenbund Kühbach stand vor dem Aus, weil sich keine Kandidatinnen für den Vorstand – Jetzt übernimmt eine der Gründerinnen wieder ein Amt.

Freude herrschte am Ende der Jahreshauptversammlung beim Kühbacher Frauenbund (KDFB) über das Zustandekommen einer neuen Vorstandschaft. 37 Mitglieder und Diözesanvorsitzende Monika Knauer und Pfarrer Paul Mahl waren ins Gasthaus Peterhof gekommen, um über die Zukunft des Vereins zu entscheiden. Diesem hatte das Aus gedroht, weil es zu wenig Kandidatinnen für den Vorstand gab.