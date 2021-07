Kühbach sagt Ja zu Solarpark an der B300

Plus Der Plan einer Nürnberger Firma löst im Marktgemeinderat eine Diskussion über Freiflächen-Photovoltaik aus. Ob die 4,4 Hektar große Anlage kommt, ist noch offen.

Ja zu Solarstrom – aber nicht unbedingt von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Ackerflächen. So könnte man den Tenor der Diskussion im Kühbacher Gemeinderat am Dienstag zum Antrag der Nürnberger Firma Greenovative zusammenfassen. Die Firma plant, einen rund 4,4 Hektar großen Solarpark auf einer Fläche neben der B300 zu bauen. Um das umsetzen zu können, müsste der Flächennutzungsplan geändert und ein Sondergebiet ausgewiesen werden. Und noch etwas anderes wäre nötig.