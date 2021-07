Kühbach

05:57 Uhr

Kühbachs Bürgermeister feiert am Samstag seinen 50. Geburtstag mit den Bürgern

Plus Kühbachs neuer Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher ist seit über einem Jahr im Amt. Meistens ist er mit dem Rad unterwegs. Er hat vor allem einen Wunsch.

Von Gerlinde Drexler

Zeit ist das, was sich Karl-Heinz Kerscher am meisten wünscht. Seit Kerscher im März vergangenen Jahres zum Bürgermeister der Marktgemeinde Kühbach gewählt wurde, hat er alle Hände voll zu tun. Der Rathaus-Anbau ist in vollem Gange, die Kanalsanierung am Marktplatz läuft und das Tagesgeschäft will gemanagt werden. Eine seiner ersten Herausforderungen waren die Pandemie und der Lockdown am Tag nach seiner Wahl. Am heutigen Samstag rückt das alles etwas in den Hintergrund. Kerscher feiert seinen 50. Geburtstag mit einem kleinen Empfang vor dem Rathaus.

