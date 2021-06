Kühbach

06:30 Uhr

Rathaus, Kanal, Kläranlage: Wo Kühbach heuer investiert

In Kühbach laufen die Arbeiten für den Kanalbau am Marktplatz, in der Pfarrstraße und Magnusstraße. Doch auch weitere Kanalarbeiten stehen heuer an.

Plus Die Marktgemeinde Kühbach will in diesem Jahr 8,5 Millionen Euro investieren. Für welche Projekte das Geld verwendet werden soll und wie der Zeitplan aussieht.

Von Gerlinde Drexler

Rund 8,5 Millionen Euro will die Gemeinde Kühbach in diesem Jahr investieren. Die großen Projekte sind der Rathausanbau, die Kanalsanierung im Bereich des Marktplatzes, der Kläranlagenbau und Grundstückskäufe. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Dienstag dem Investitionsplan zu.

