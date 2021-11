Kühbach

Unbekannte reißen Bäume in einem Garten in Kühbach um

Bislang unbekannte Täter zerstören drei Bäumchen in einem Garten in Kühbach.

Bislang Unbekannte beschädigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei Bäumchen in einem Privatgarten in Kühbach. Der Besitzer erstattet Anzeige.

Unbekannte haben in Kühbach drei Bäumchen in einem Privatgarten beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr am Samstag und 6 Uhr am Sonntag. Wie die Polizei berichtet, betraten die Täter das umzäunte Grundstück des Einfamilienhauses in der Lilienstraße und rissen dann die etwa 1,50 Meter hohen Bäume um. Polizei Aichach bittet um Hinweise Der Besitzer geht von einem Schaden an seinen Hibiskus- und Fliederbäumchen von etwa 125 Euro aus. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (kneit)

