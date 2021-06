Verschollen geglaubte Fahne aus Kühbach ist wieder zu Hause

Plus Die jahrzehntelang verschollen geglaubte Vereinsfahne der Krieger- und Soldatenkameradschaft Kühbach ist wieder daheim. Im Rathaus wurde sie nun dem Verein übergeben.

Die Vereinsfahne der Kühbacher Krieger- und Soldatenkameradschaft ist wieder zu Hause. Dazu fand im Kühbacher Rathaus ein Empfang für den Vorstand und einige Mitglieder der Krieger- und Soldatenkameradschaft statt. Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher stellte die nach 76 Jahren heimgekehrte Vereinsfahne ihren rechtmäßigen Besitzern vor.