Kultkneipe Canada wird zehn

Plus Seit zehn Jahren betreibt Rainer Knauer das Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach. Aus dem Hobby ist sein Hauptberuf geworden: Er braut sein eigenes Weißbier und bietet Musikern und Kleinkünstlern eine Bühne

Von Claudia Bammer

Die Mauerbacher Löwen-Fans haben hier ihren Stammtisch. Im Bräustüberl sind Kartler-Runden immer willkommen. Radler steuern gern den Biergarten an. Musiker treffen sich auf der offenen Bühne oder wechseln sich mit Kabarettisten im Ballroom ab. Im Canada in Obermauerbach ist jeder willkommen. Zehn Jahre ist es her, dass Rainer Knauer das frühere Kultlokal in dem Aichacher Stadtteil wiedereröffnet hat. Was er nebenbei angefangen hat, ist heute sein Hauptberuf: Gastwirt, Veranstalter und Bierbrauer.

Bevor der gebürtige Aichacher die ersten Gäste im Canada empfangen konnte, musste er erst einmal viel Arbeit reinstecken. Als er das Anwesen 2001 kaufte, war die Dorfwirtschaft eine Ruine. Die Gastwirtschaft hat früher Hans Gröppmair mit seinen Geschwistern geführt. In den 50er Jahren war Gröppmair zusammen mit seinem Bruder Franz nach Kanada ausgewandert. Während Franz dort blieb, kam Hans wieder zurück und wurde fortan „Canada-Joe“ genannt. Die Wirtschaft wurde Kult. Der Eingang und die Gaststube im Canada sind original Den Namen Canada hat Knauer beibehalten. So wie er auch möglichst viel von der alten Bausubstanz erhalten hat. Der Eingangsbereich und die Gaststube mit den alten Deckenbalken sind original. Das Stüberl ist das Herz des Canada und das soll es auch bleiben. Dort gibt es am Freitag Weißwürste, da treffen sich Kartlerrunden. Knauer hat nichts dagegen, wenn ein Gast mal spontan seine Trompete auspackt. „Es soll Leben drin sein“, sagt er. Das Stüberl ist auch der intime Rahmen für kleinere Konzerte. Denn von Anfang an hat Knauer, selbst Musiker, im Canada Musikern und Kabarettisten eine Bühne geboten. „Ich hab’ schon immer gern Konzerte veranstaltet“, sagt der 47-Jährige, und erinnert an die IG Rock, in der er sich engagiert hat, und ihre „Uferlos“-Open-Airs. Sein Programm, das „Podium“, macht er mit Leidenschaft. Angefangen hat er mit drei, vier lokalen Bands. Nach zwei Jahren bekam das Canada eine weitere Bühne im Ballroom 2011 ist das Canada um eine weitere Bühne gewachsen: Das Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra weihte den früheren Saal, der jetzt Ballroom heißt, ein. Dort stehen Bands aus der Region auf der Bühne, mitunter Knauer selbst mit seiner Band, der Rock’n’Roll Noise Explosion. Dort gastieren auch Bands, die locker größere Locations füllen: Django 3000 zum Beispiel, die Bananafishbones oder Sportfreunde-Stiller-Schlagzeuger Florian Weber mit „Taskete!“. Wie ihm das gelingt? Über die Jahre hat Knauer viele persönliche Kontakte geknüpft. Der eine kennt den anderen. Viele Musiker kommen gern und empfehlen das Canada weiter. Auf Augenhöhe mit ihrem Publikum: Django 3000 fühlten sich beim Unplugged-Konzert im Canada-Ballroom sichtlich wohl. Bild: Manfred Zeiselmair Auch bei Comedians und Kabarettisten hat das Canada mittlerweile einen Namen. Das Publikum kommt von weither angefahren. „Wir sind die größte Kleinkunstbühne zwischen München und Ingolstadt“, sagt Knauer stolz. Er präsentiert gern junge, noch wenig bekannte Talente und bedauert es, wenn sie beim Publikum mitunter auf wenig Resonanz stoßen. Stephan Zinner und Roland Hefter sind stets schnell ausverkauft Die – noch – Unbekannten wechseln sich ab mit bekannteren Namen wie Stephan Zinner und Roland Hefter, deren Gastspiele stets ruckzuck ausverkauft sind. Knauer freut es, dass sie immer noch gern kommen. Am 8. Juni tritt erstmals Lizzy Aumeier auf. Auch dieser Abend ist ausverkauft. Knauer ist selbst erstaunt, wie unkompliziert es war, die Kabarettistin fürs Canada zu gewinnen. Im Biergarten gibt es regelmäßig Livemusik. Eines der schönsten Konzerte, das Knauer in Erinnerung geblieben ist, haben die 3 Männer nur mit Gitarre dort gegeben. „Die Stimmung, das Wetter – da war alles perfekt“, sagt er. Trinken können die Gäste hauseigenes Weißbier. Knauer, der in Weihenstephan Brauwesen und Getränketechnologie studiert hat, hat privat schon immer Bier hergestellt. Beruflich baute der Diplomingenieur Prozessanlagen für die Getränkeindustrie in der ganzen Welt. Im Canada fing er an, „im Waschkessel“ Kleinstmengen zu brauen. Es war ein Prozess über mehrere Jahre bis zu der kleinen Brauerei, die er dort heute betreibt. Hier entsteht gerade das Jubiläums-Weißbier. Bild: Claudia Bammer Das Canada und die Brauerei, die er anfangs nebenberuflich betrieben hat, sind nach und nach gewachsen – so wie Knauers kleine Familie. 2014 hat er seine Frau Mia geheiratet. Sohn Leo wird im Mai acht Jahre alt, Tochter Lina wurde 2013 geboren. Das Canada entwickelte sich parallel dazu immer mehr in Richtung Vollerwerb. „2017 war dieser Prozess abgeschlossen“, sagt Knauer. Beim Programm ist das Maximum erreicht. „40 bis 50 Veranstaltungen im Jahr – mehr geht nicht“, sagt Knauer. Bei der Auswahl gilt: „Es muss zum Canada passen“. Neben den Konzerten zählen dazu unter anderem Musikertreffen oder die Tattenhausen-Revival-Partys, die an die Kellerdisco im ehemaligen Gasthof Winterholler in Tattenhausen (Dasing) erinnern. Schon jetzt nimmt das Programm etwa 40 Prozent von Knauers Tätigkeit im Jahr ein. Noch mehr soll es nicht werden. Gebraut wird hauptsächlich für den Eigenbedarf In der Hausbrauerei kann Knauer maximal zehn Hektoliter Weißbier in der Woche brauen. Das reicht fürs Canada und für Fässer, die außer Haus verkauft werden. An eine Erweiterung oder eine Flaschenabfüllung denkt Knauer nicht. „Die Brauerei ist jetzt genau so, dass es für uns langt“, sagt Knauer. „Sie muss nicht weiter wachsen.“ Das passt zu seiner Philosophie, sich lieber auf das zu konzentrieren, was einen ausmacht. „Deshalb sind wir auch kein Speiselokal“, sagt er. „Ich bin nicht hundertprozentig perfekt, und das ist beim Canada auch so.“ Wichtig ist ihm bei allem, was er im Canada tut: „Es muss unseres sein.“ (mit drx) Das Jubiläum wird im Canada zehn Tage lang gefeiert. Das Programm: Canada: Zehn Tage lang das Zehnjährige feiern

