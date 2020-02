15.02.2020

Lärchenholz für Gebäude der Mittagsbetreuung in Affing

Anders als geplant soll die Fassadenverkleidung nicht aus Fichtenholz sein. Die Wärmedämmung muss getauscht werden

Aus Lärchenholz soll die Fassadenverkleidung der neuen Mittagsbetreuung der Affinger Grundschule sein. Das kostet fast 12000 Euro mehr als die ursprünglich berechnete Fichtenverkleidung. Unterm Strich werde das Budget dadurch aber nicht überschritten, stellte der Bauausschuss am Mittwochabend in seiner Sitzung fest. Denn die Fichtenverkleidung hätte deutlich unter dem Budget gelegen. Einstimmig entschied sich der Bauausschuss deswegen auch für die nachträgliche Vereinbarung mit der ausführenden Firma, Lärchenholz zu verwenden.

Auch das Dach der Mittagsbetreuung war noch einmal Thema. Die bereits verlegte Wärmedämmung im Bereich über dem Heizraum muss ausgetauscht werden. Hier muss noch ein ein Meter breiten Streifen aus nicht brennbarer Mineralwolle um die Dachluke verlegt werden, um die Brandschutzvorschriften zu erfüllen. Das kostet etwa 3200 Euro.

Der Kindergarten Haunswies bekommt an jedem Waschtisch einen Durchlauferhitzer, um eine erneute Erhöhung der Legionellenkonzentration zu verhindern. Dafür wurde nun der Auftrag für die Elektroinstallation für 7600 Euro an die Affinger Firma Ullrich vergeben. 4800 Euro teurer als geplant werden die Bauarbeiten rund um die Wasserleitungen am Moosweg. Das liege unter anderem daran, dass die Bodenverhältnisse hier schlechter waren als vermutet, wie es hieß. Weil die Wasserleitungen am Oberflurhydranten beim Feuerwehrhaus im Jahnweg nicht dort verliefen, wo sie im Plan verzeichnet waren, musste der Verlauf der neuen Leitung geändert werden. Es entstehen Mehrkosten in Höhe von etwa 3500 Euro. Mit der Grundlagenermittlung für den neuen Hochbehälter in Bergen wurde die Firma Sweco aus Augsburg beauftragt. Etwa 13500 Euro sind dafür fällig. Das Ingenieurbüro soll für 16800 Euro auch sämtliche Einwendungen bezüglich der geplanten Westumfahrung Mühlhausen abarbeiten, organisieren und koordinieren. Hier gab es eine Gegenstimme.

Ein Betriebsleiterwohnhaus in Bergen kann eine Terrassenüberdachung mit Seitenteil und einen Carport bekommen. Zwei Gegenstimmen gab es wegen einer Verlängerung eines Vorbescheids, ob ein Wohn- und Geschäftshaus in der Gebenhofener Straße in Affing gebaut werden kann. Am Affinger Bach in Haunswies kann aus Sicht des Bauausschusses ein Einfamilienhaus mit Garage gebaut werden. Der Antragsteller wich teilweise von den Vorgaben des Bebauungsplans ab. Eine Firma am Rechten Kreuthweg in Mühlhausen darf eine Ebene und einige Räume in ihren Produktionsbereich bauen.

Die Meinungen über ein geplantes Wochenendhaus im Schlöglweg in Gebenhofen gingen im Bauausschuss auseinander. Das geplante Kellergeschoss wurde mit 3:3 Stimmen abgelehnt, und die Änderung der Traufhöhe von 2,80 Meter auf 3,80 Meter wurde mit 4:2 Stimmen abgelehnt. Grundsätzlich könnte das Wochenendhaus hier aber gebaut werden, beschloss der Ausschuss. Auch gegen den Umbau eines Zweifamilienwohnhauses in der Affinger Straße in Gebenhofen gab es nichts einzuwenden. (kabe)

