Landesausstellung 2020 öffnet: Warum das großartig ist

Es ist nicht selbstverständlich, dass die Landesausstellung in diesem Jahr stattfinden kann. Umso schöner, das es jetzt los geht, aber mit Einschränkungen.

Zu Beginn ein Blick in die jüngere Geschichte des Wittelsbacher Landes: Vor einem Vierteljahr war völlig offen, ob die Bayerische Landesausstellung überhaupt starten kann. Zu Beginn der Corona-Krise mit ihren harten Einschnitten für das öffentliche Leben war eigentlich nicht vorstellbar, dass die Jahrhundertschau in Aichach und Friedberg heuer stattfindet. Dass sie jetzt am Mittwoch ihre Tore öffnet, ist deshalb eine großartige Geschichte, über die wir uns freuen können. Das Virus hat die Geschichtsschau nicht gestoppt.

19 Bilder In Bildern: So laufen die Vorbereitungen für die Landesausstellung 2020 Bild: Erich Echter

Landesausstellung 2020 wird anders ablaufen

Klar ist aber auch, dass diese Landesausstellung anders ablaufen wird, wie sie in jahrelanger Vorarbeit und mit großem Engagement vieler Beteiligter, hauptamtliche und ehrenamtliche, vorbereitet worden ist. Durch die Einschränkungen lassen sich aber hoffentlich viele Bürger und Gäste die Freude am Ereignis nicht nehmen. Viele werden ihre Heimat durch die Ausstellung besser und neu kennenlernen. Und vielleicht geht ja noch mehr, als jetzt möglich ist. Da hilft ein Blick auf die jüngere Geschichte des Wittelsbacher Landes.

