05.02.2019

Landjugend Todtenweis renoviert ihr Jugendheim

Verein hält Neuwahlen ab. Vorsitzender blickt zufrieden zurück. Auch für 2019 ist Einiges geplant

Eine neue Musikanlage ist im Jugendheim in Todtenweis installiert worden und heuer soll das Domizil im Frühjahr gründlich renoviert werden. Das berichtete bei der Jahreshauptversammlung der Landjugend Vorsitzender Johannes Schön. Neben den 27 Mitgliedern waren auch Bürgermeister Konrad Carl und der Jugendbeauftragte der Gemeinde, Cornelius Jakob, gekommen.

Schön ging in seinem Bericht auf die großen Ereignisse des vergangenen Jahres besonders ein, wie die sehr erfolgreiche Karibiknight, die weit über die Grenzen des Landkreises bekannt sei. Hier dankte er allen, die beim Auf- und Abbau zahlreich geholfen haben, darunter auch sehr viele Neulinge. Das „Gmoafest“ sei von den Jugendlichen anfangs sehr kritisch gesehen worden.

Ihre Befürchtung, es könnte zu politisch werden, habe sich dann aber nicht bewahrheitet. „Die Doadweiser stehen zusammen und es wurde eine scheene Sach“, so Johannes Schön. Der Landjugendausflug führte nach München unter dem Motto: „Wir erkunden die Boazen der Landeshauptstadt.“ Die Mädels erlaubten sich hier eine Rikschafahrt. Für das Theater, die „G’mischte Sauna“, wurden wieder viele Stunden für die Proben aufgewandt, was sich allerdings sehr gelohnt habe.

Schriftführer Lukas Wackerl erläuterte die weiteren Aktionen, wie den Jugendkreuzweg am Karfreitag und die Fahrt nach „Go to Gö“. Kassenwart Simon Schön gab Auskunft über die Finanzen des Vereins. Die Kassenprüferin bestätigte eine einwandfreie Kassenführung, was aufgrund des sehr hohen Aufwands nicht ganz einfach sei.

Bürgermeister Konrad Carl stellte fest: „Wir haben eine tolle, gute Landjugend. Das macht mich stolz.“

Vorsitzender Johannes Schön erwähnte zum Abschluss der Versammlung noch, dass die Landjugend aufgrund der hohen Einnahmen gewerbesteuerpflichtig wurde. Hier wurde ein Antrag an die Gemeinde gestellt, diesen Betrag als Zuwendung zurückzuzahlen, was jedoch abgelehnt wurde. Schön hofft auf einen großzügigen Zuschuss bei der Renovierung des Jugendheims im Frühjahr. Die Vorstandsmitglieder erhielten je ein Weizenglas mit dem Landjugendwappen und dem eigenen Namen.

Weitere Termine sind bei der Landjugend noch in diesem Jahr geplant: Mittwoch, 1. Mai, Lanztour zu den umliegenden Maibaumfesten; Sonntag, 2. Juni, Ausrücken nach Überacker bei Olching zum Burschenfest; Samstag, 15. Juni, Karibiknight; Sonntag, 14. Juli, Ausrücken nach Eisingersdorf zum Stopselclub; Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August, Landjugendausflug, das Ziel steht noch nicht fest; Samstag, 21. Dezember, Beteiligung an der Dorfweihnacht. (brs)

Themen Folgen