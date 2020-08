vor 18 Min.

Landratsamt warnt vor illegalen Müllsammlungen in Aichach-Friedberg

Mit einem Wurfzettel im Briefkasten kündigt eine "ungarische Familie" in Aichach-Friedberg Sammlungen an. Legal ist das nicht.

Immer wieder landen Wurfzettel in Briefkästen, mit denen eine „ungarische Familie“ eine Sammlung ankündigt, wie zum Beispiel für Montag, 24. August, in Sielenbach. „Wir nehmen alles, was Sie nicht brauchen“, steht über einer langen Liste gebrauchter Gegenstände. Das Landratsamt weist nun darauf hin, dass solche Sammlungen illegal seien. Dies erkenne man vielfach bereits daran, dass die Zettel anonym oder in schlechtem Deutsch verfasst sind.

Abfälle aus privaten Haushalten, also alle Gegenstände, derer sich der Besitzer entledigen will, müssten grundsätzlich dem zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger überlassen werden, so das Landratsamt. So sieht es das bundesweite Kreislaufwirtschaftsgesetz vor. Einzige Ausnahme davon sind gemeinnützige oder gewerbliche Sammlungen wie beispielsweise Altkleider oder Altpapier. Solche Sammlungen müssen zuvor jedoch angezeigt und die ordnungsgemäße Verwertung nachgewiesen werden.

Gesammelte Abfälle werden häufig auf Parkplätzen entsorgt

Bei der „ungarischen Familie“ handelt es sich laut Landratsamt allerdings keineswegs um einen Familienbetrieb, der aus wirtschaftlicher Not um Spenden bittet. Es sei vielmehr eine im süddeutschen Raum flächendeckend agierende Organisation, die eindeutig eine reine Gewinnerzielung anstrebt.

Deshalb werden bei illegalen Sammlungen häufig nur die werthaltigen Abfälle tatsächlich verwendet – der Rest wird auf Parkplätzen oder in der freien Natur entsorgt. Auch sind auf der Liste einige Gegenstände aufgeführt, wie Elektrogeräte oder Altfahrzeuge, die als gefährlicher Abfall gesondert entsorgt werden müssen. Diese Hinterlassenschaften müssen dann auf Kosten der Allgemeinheit beseitigt werden. Kann zurückverfolgt werden, von wem die Abfälle stammen, kann derjenige für die illegale Entsorgung belangt werden. Von einer Teilnahme an solchen Sammlungen wird deshalb ausdrücklich gewarnt.

Landratsamt Aichach-Friedberg bietet Abfallberatung an

Wer sich nicht sicher ist, wo sein Abfall hingehört, der kann sich zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes kostenlos bei der Abfallberatung unter der Telefonnummer 08251/86167-11 oder -18 über die richtige Entsorgung beraten lassen. Mit der Abfall-App oder auf der Website der Kommunalen Abfallwirtschaft kann man im Abfall-ABC die richtige Entsorgung selbst nachlesen. (AZ)

