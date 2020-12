Landwirtin aus Haunswies schreibt ein Gedicht über den Corona-Advent

Jetzt kaun i eich verzöin, von am Tiefpunkt in meim Johr,

grod in der Kircha is gwen, des is gwies wohr.

Nochdem wochenlang gwen san koane Messen

hom mir auch kinna die Osterfeier vergessn.

Do hint in a Bank bin i gsessen am Karsamstag fria,

do wars koid, still und einsam, aber scho wia.

Ham mir uns doch sunst miteinander gfreid,

wenn Jesus war von die Fesseln des Todes befreit.

Miteinanda Kerzn ouzündt und gsunga as Halleluja recht laut,

und heier homma nur dahoam alloa in Bildschirm gschaut.

Des ois hod mi beschäftigt scho a ganze Zeit

die Erkenntnis draus sog i eich heit:

Zum Schutz für uns selber und für andere Leid,

hod jeder wos g´opfert oder aufgebn – bis heid.

Jeder übt Verzicht und schränkt sich ei,

muas des aber ned bei Nächstenliebe so sei?