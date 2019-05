Lohner-Spargel sprießt jetzt schon in Landsberg

Plus Die kleinste und jetzt südlichste Fläche des Marktführers aus Inchenhofen ist ein Pilotprojekt für regionalen Anbau. Die neue Geschäftsidee könnte Transportwege vermeiden. Die weißen Stangen werden direkt vor Ort verkauft.

Sie sind weiß, zwischen 20 und 24 Zentimeter lang und sie erblicken das Licht der Welt immer südlicher. Mittlerweile liegt der Spargeläquator des bayerischen Marktführers Lohner rund 55 Kilometer Luftlinie vom Heimatstandort Inchenhofen im Wittelsbacher Land entfernt. Die Rede ist vom „Landsberger Spargel“, der in diesem Jahr erstmals auf einem Feld am östlichen Stadtrand angebaut wird. Bis dato sprießte auf einem Feld bei Schwabmünchen der südlichste Lohner-Spargel.

„Das ist ein Pilotprojekt“, sagt Josef Lohner, dessen Familie seit 1985 Erfahrung im Spargelanbau und -stechen hat. „Wir wollen versuchen, den Spargel da anzubauen, wo er dann auch verkauft wird. Damit können wir hoffentlich in Zukunft weitere Transportwege vermeiden und die Umwelt schonen.“ Ob das wirklich klappt, muss sich noch zeigen. Vorerst sind es nur ein paar Reihen, aus denen die ersten Spargelspitzen in der Sonne blitzen. Fünf Reihen von je 200 Metern Länge haben die Spargelbauern fürs Erste angelegt – drei mit weißem und zwei mit grünem Spargel.

Das Spargelfeld von Lohner in Landsberg ist ein kleiner Acker

Im Vergleich zur Gesamtanbaufläche von Lohner von mehreren Hundert Hektar (genaue Angaben möchte Lohner nicht machen) ist das Landsberger Spargelfeld von einem „Tagwerk“ (ein Drittel eines Hektars) sozusagen ein Kleingarten. Wie gesagt, ein Pilotversuch. „Pro Meter sind fünf Pflanzen in den Lössboden gesetzt worden“, erzählt Lohner. Darüber erhebt sich ein etwa 45 Zentimeter hoher Damm, durch den sich der Spargel seinen Weg ans Licht sucht. „Wir haben wenige Böden, die so gut sind wie die hier“, sagt Lohner und sticht eine Spargelstange aus. „Kerzengerade ist die gewachsen“, freut er sich. Die Idee zum regionalen Spargelanbau habe er schon eine ganze Weile im Kopf. „Wir mussten aber eine geeignete Fläche finden, auf der nicht nur die Bodenbeschaffenheit passt, sondern die auch gut anzufahren ist“, sagt er. Denn nur dann könne das weiße Edelgemüse auch gut verkauft werden.

16 bis 18 Stangen können pro Pflanze in einer Saison, die traditionell am 24. Juni (Johanni) endet, geerntet werden. Etwa 5000 Pflanzen wurden auf dem Grundstück südlich der Autobahn A96 gesetzt. Bis allerdings tatsächlich das volle Potenzial des Spargelfeldes ausgenutzt werden könne, dauere es noch eine ganze Zeit lang. „Nach zwei bis drei Jahren ist eine Pflanze so weit ausgereift, dass sie ihren vollen Ertrag liefern kann“, sagt Josef Lohner und erklärt auch warum. „Die neuen Pflanzen werden ungefähr 20 Zentimeter tief in den Boden gesetzt. Im Laufe der Zeit arbeiten sich die Knospenansätze weiter nach oben und die Stangen kommen schneller und leichter durch den Damm.“

Der Landsberger Lohner-Spargel ist später reif

Ende April wurde der erste Landsberger Spargel gestochen, etwas später als sein Verwandter aus Inchenhofen und in der Hauptanbauregion im Schrobenhausener und Wittelsbacher Land. „In Landsberg ist die Vegetation ohnehin etwas später dran als bei uns“, weiß der Spargelbauer. Und dann habe man für das Pilotprojekt auch „nur“ eine einfache Folienabdeckung verwendet. Im nächsten Jahr soll ein Tunnel helfen, den Spargel früher stechen zu können. Bis zu zehn Jahre lang liefern Spargelpflanzen dann Nachschub. Vorausgesetzt, das Spargelgrün hat nach dem Abtragen des Spargeldammes genügend Zeit zu verwelken und seine Nährstoffe an die Wurzeln im Boden abzugeben. „Denn jetzt wächst ja alles über die Speicherwurzeln“, erklärt Josef Lohner.

Der Marktführer im Spargelanbau in Bayern verkauft die Stangen unter anderem an 130 Straßenständen von Stuttgart bis Rosenheim und von Ingolstadt bis Garmisch-Partenkirchen. Auf großen Flächen angebaut wird auf Feldern von Schwabmünchen bis Neuburg. Die Herkunft des Lohner-Spargels ist unter anderem einer der Gründe, warum er nicht unter der Marke Schrobenhausener Spargel verkauft werden darf. Dieser Name ist von der Europäischen Union offiziell als geschützte geografische Herkunftsangabe eingetragen. Der Schrobenhausener Spargel wird derzeit auf einer Fläche von 650 Hektar angebaut. 70 Betriebe dürfen ihre Ernte unter diesem Namen vermarkten, berichtet der Geschäftsführer des Spargelerzeugerverbands Südbayern, Peter Strobl. Das ist in etwa die Größenordnung, auf der der Spargelhof Lohner aus Inchenhofen in der Region ganz allein produziert.

In Deutschland nimmt inzwischen kein anderes Gemüse mehr Fläche ein als Spargel – über 28000 Hektar. Die Rekordernte im Jahr 2018 brachte über 130000 Tonnen. Anführer der rasanten Entwicklung ist laut Landesanstalt für Landwirtschaft das Bundesland Bayern. Seit 1990 ist die Anbaufläche im Freistaat um 600 Prozent gewachsen und die Spargelproduktion hat sich in Bayern in diesen knapp drei Jahrzehnten verzehnfacht.

In Landsberg will Lohner nur Landsberger Spargel verkaufen

Läuft alles nach Plan, wollen Josef Lohner und sein Bruder Georg in den nächsten Jahren am Spargelstand in Landsberg tatsächlich nur noch regionalen Landsberger Spargel verkaufen. Bis dahin wird mit Spargel aus Inchenhofen aufgestockt. Am Verkaufsstand selbst sind die beiden Sorten aber klar deklariert, sodass die Landsberger auch genau wissen, ob sie heimischen Spargel aus der Stadt am Lech oder den aus Leahad auf dem Teller haben. Dass alles seine Richtigkeit hat, habe im Übrigen auch das Landratsamt Landsberg schon überprüft, so Lohner. Die Vorwürfe, die in einer Facebook-Gruppe laut wurden, das Transparent „Landsberger Spargel“ an seinem Verkaufsstand sei irreführend, nimmt er gelassen. „Wer will, kann ja direkt vor Ort sehen, dass der Spargel hier gestochen wird“, so der Spargelbauer zur Kritik aus dem Internet.

Lesen Sie dazu die Glosse Spargel zieht es in den Süden