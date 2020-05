13:39 Uhr

Lokale in Aichach dürfen wieder öffnen - zumindest draußen

Wirte und Gäste freuen sich am ersten Tag darüber, dass Lokale wieder öffnen dürfen. Noch bleiben allerdings viele Tische leer.

Nachdem monatelang nur Essen zum Mitnehmen serviert werden durfte, können Lokale, Biergärten und Cafés am Montag wieder ihre Außenbereiche öffnen. Kunden und Wirte freuen sich darüber, wie hier bei der Wandelbar in Aichach. Noch sind viele Tische leer. Wirt Ralf Reh sagt, der Einstieg sei eher langsam. „Viele Leute haben noch Angst“, so Reh.

Einige Stammgäste sind schon da

Aber es werde sicherlich mit der Zeit besser. Einige Stammgäste sind auf jeden Fall gleich am ersten Tag wieder für die Mittagspause da. Der Wirt begrüßt sie ausgelassen. „Wir wurden ja über die letzten Wochen ein bisschen notversorgt“, sagt einer der Gäste. Aber es sei etwas anderes, direkt bei der Wirtschaft zu sitzen. „Einfach angenehm.“ (mswp)

