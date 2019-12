vor 21 Min.

Männerfreundschaft endet vor dem Aichacher Amtsgericht

25-jähriger Eritreer beschuldigt seinen 22-jährigen Kumpel, ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Am Ende stellt das Gericht das Verfahren ein

Manchmal geht es unter jungen Männern auch mal etwas gröber zu. Da wird der beste Kumpel in den Schwitzkasten genommen, in die Schulter geboxt oder zu Boden gerauft. Eigentlich kein Grund zur Besorgnis, wenn denn beide Seiten mit dieser Art der Konfliktlösung einverstanden sind. Das war bei zwei jungen Männern aus Eritrea allerdings nicht der Fall. Ihr Streit hat jetzt das Aichacher Amtsgericht beschäftigt. Hier saß ein 22-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung auf der Anklagebank.

Sein 25-jähriger Freund hatte ihn beschuldigt, ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Außerdem soll der Angeklagte einen Stein nach ihm geworfen haben. Im Laufe der Verhandlung erwiesen sich die Anschuldigungen jedoch als nicht haltbar. Das Verfahren wurde eingestellt. Die Freundschaft dürfte inzwischen ebenfalls zu den Akten gelegt worden sein.

Die Freundschaft beginnt in Italien

Vor drei Jahren hatten sich die jungen Männer aus Eritrea in Italien kennengelernt. Von da aus hatten sich die beiden gemeinsam auf den Weg nach Deutschland gemacht, wo sie nun im Landkreis Aichach-Friedberg leben.

Hier wurde ihre Freundschaft in diesen Sommer auf die Probe gestellt: Im Gerichtssaal berichtet der 25-Jährige auf Amharisch, einer afrikanischen Sprache, die von einer Übersetzerin ins Deutsche übertragen wird, dass er an jenem Tag im Juni von der Arbeit gekommen und zu einem Freund zum Haarschneiden gegangen sei. In derselben Unterkunft wohnt auch der 22-jährige Angeklagte. Zunächst hätten die jungen Männer über Fußball gesprochen, dann aber gerieten sie ins Diskutieren. Nicht zum ersten Mal sei es so gelaufen, wie beide im Gerichtssaal einräumen.

Draußen vor der Tür der Asylunterkunft ging der Streit weiter. Der 25-Jährige saß schon auf seinem Fahrrad und wollte nach Hause fahren, als sein 22-jähriger Kumpel auf ihn zulief. Da habe er den 22-Jährigen geschubst, weil er fürchtete, von ihm geschlagen zu werden, sagt der 25-Jährige im Gericht. Der 22-Jährige habe ihn daraufhin am Kragen gepackt und ebenfalls geschubst. Außerdem habe er mit einem Stein nach dem 25-Jährigen geworfen. Das Geschoss flog in gut einem halben Meter Abstand am Kopf des 22-Jährigen vorbei.

Ob es tatsächlich ein Stein war, kann vor Gericht nicht geklärt werden. Nachdem das Wurfmaterial auf dem Boden auseinandergefallen war, wäre auch ein Erdklumpen denkbar. Es habe dort gar keine Steine gegeben, die er hätte werfen können, erklärt der 22-Jährige dem Richter Walter Hell.

Von einem Faustschlag ist nicht mehr die Rede

Von einem Faustschlag ins Gesicht ist vor Gericht auch nicht mehr die Rede. Nach Angaben des 25-Jährigen sei es eher ein Schubsen gewesen, bei dem der 22-Jährige den 25-Jährigen am Hals oder an der Seite des Kopfes erwischt habe. Nach dem Streit suchte der 25-Jährige einen Arzt auf, weil ihm schwindelig war. Etwa vier Wochen später ging er zur Polizei, wo er offenbar von einem Faustschlag berichtete, der dann die Staatsanwaltschaft auf den Plan rief.

Er wolle nicht, dass es erneut zu körperlichen Auseinandersetzungen mit seinem früheren Freund komme, erklärt der 25-jährige sein Vorgehen im Gericht. Die beiden wollen sich in Zukunft aus dem Weg gehen, hieß es. Darauf hatten sie sich aber schon wenige Tage nach dem Vorfall geeinigt.

Die Staatsanwältin beantragt schließlich, das Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen. Dem schließt sich das Gericht an. (kabe)

