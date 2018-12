vor 20 Min.

Männerstimmen mit musikalischer Poesie

Beim Altbayerischen Adventssingen in Aichach gibt es diesmal einen Rekorderlös

Von Erich Echter

Traditionell läuteten am vierten Adventssonntag die Glocken der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt das Adventssingen ein. Eingeladen hat die Aichacher Kulturszene unter der Federführung von Annemarie Stöffel. Zum 33. Mal organisierte sie mit ihrem Mann Hubert, Musiker und Sänger für ein Benefizkonzert, um Menschen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Heuer ging der Erlös an die Organisation „Der bunte Kreis“. Es kam die Rekordsumme von 2650 Euro zusammen, die Bürgermeister Klaus Habermann auf 3000 Euro aufstockte. Lars und Barbara Albin vom „Hüttenzauber“ am Christkindlmarkt legten 500 Euro dazu.

Hausherr Stadtpfarrer Herbert Gugler sagte bei der Begrüßung: „Das Altbayerische Adventssingen ist die rechte Einstimmung auf das Fest.“ Musikalisch eröffnete die Veranstaltung ein Kühbacher Bläserquintett von der Empore mit einem festlichen Marsch.

Drei Musikgruppen und eine Solistin nahmen vor dem Hochaltar Aufstellung. Sehr festlich ging es langsam mit „Maria durch ein Dornwald“ – so startete die Aichacher Saitenmusi.

Auf die Adventszeit, die Zeit des Wartens, stimmte zwischen den Musikstücken Siegi Götze aus Marquartstein im Chiemgau ein. Er erinnerte an Johannes den Täufer die und Herbergssuche. Götze erinnerte sich an seine Kindheit, als ihm die Galle aufstieg, wenn er von den harten Menschen hörte, die Josef und der schwangeren Maria nicht aufmachten. Er fragte: „Wie würden wir heute handeln?“ Zur Frage, warum der Sohn Gottes in einem Stall geboren wurde, erzählte er von einer alten Bäuerin aus dem Chiemgau, die nicht in ihr neues Haus einziehen wollte. Denn sie sagte: „Wenn Friede im Herzen ist, wird eine Hütte zum Palast.“

Rorate sang Lechrainer Viergesang. Zum festen Brauchtum im Advent gehören die sogenannten Rorate-Messen (auch Engelämter genannt). Diese werden sehr früh morgens und meist nur bei Kerzenschein gefeiert. Die Stimmen der vier Männerkehlen boten ein breites Spektrum an Klangfarben und musikalische Poesie. Mehrmals schon waren sie in Aichach zu Gast.

Das Afelder Dreigsang aus der Wildschönau war direkt vom ORFII-Studio gekommen. Gekonnt und mit homogenen Stimmen zeigten sich die beiden Sängerinnen und ihr männlicher Kollege von ihrer besten Seite.

Von der Partnergemeinde aus Brixlegg spielte Viktoria Kogler als Solistin mit, die klangvoll mit ihrer Harfe zaubert. Zum Repertoire der Gruppen gehören verschiedene altbayerische Weihnachtslieder. Zum Schluss sang man gemeinsam den Andachtsjodler – gefolgt vom spontanen Applaus für die Akteure.

