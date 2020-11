vor 41 Min.

Mann bei Sturz von Motorroller verletzt

Ein Mann ist im Aichacher Stadtteil Klingen von seinem Motorroller gestürzt. Er musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden.

Nach einem Sturz von seinem Motorroller im Aichacher Stadtteil Klingen ist ein Mann ins Krankenhaus gefahren worden. Der 43-Jährige fuhr am Dienstag um 13 Uhr die Blumenthaler Straße Richtung Norden entlang. Laut Polizei stürzte der Mann aufgrund eines Fahrfehlers von seinem Kleinkraftrad und zog sich diverse Prellungen zu.

Polizei: Roller-Fahrer musste ins Krankenhaus

Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht am Unfall beteiligt. Der 43-Jährige musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus Aichach gebracht werden. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

