16:15 Uhr

Mann will zehnjährige Buben in sein Auto locken

Ein Unbekannter hat laut Polizei zwei Grundschüler auf dem Nachhauseweg angesprochen. Der Mann forderte die Zehnjährigen auf, in sein Auto zu steigen.

Von Nicole Simüller

Ein unbekannter Mann hat am frühen Dienstagnachmittag im Kühbacher Ortsteil Paar versucht, zwei Grundschüler in sein Auto zu locken. Die beiden zehnjährigen Buben waren gerade auf dem Nachhauseweg von der Kühbacher Grundschule. Sie waren mit dem Bus nach Paar gefahren und dort ausgestiegen.

"Steigt ein, ich fahre euch nach Hause"

Wie die Polizei mitteilte, hielt auf Höhe der Straße „Am Schneiderberg“ ein dunkler BMW, möglicherweise X3 oder X5, neben ihnen. Der Fahrer sprach die Kinder durch die geöffnete Seitenscheibe an. Den Buben zufolge versuchte er, sie zum Einsteigen in sein Auto zu bewegen. Er forderte sie demnach auf: „Steigt ein, ich fahre euch nach Hause.“ Dieser Aufforderung kamen sie nicht nach. Die beiden Zehnjährigen reagierten laut Polizei vollkommen richtig und liefen über eine Wiese auf direktem Weg nach Hause.

Nach Aussage der Buben war der Mann circa 30 Jahre alt und dunkelhäutig. Er hatte einen Vollbart und trug ein grünes T-Shirt. An seinem Auto sollen keine Nummernschilder angebracht gewesen sein. Als die Kinder wegliefen, fuhr er in unbekannte Richtung davon. Die Buben blieben unversehrt. Wie die Aichacher Polizei mitteilte, blieben Fahndungsmaßnahmen nach dem dunklen BMW bislang ohne Erfolg.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Die Beamten bitten nun mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-10 mit ihnen in Verbindung zu setzen. Peter Löffler, stellvertretender Leiter der Aichacher Polizeiinspektion, sagte gestern auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir nehmen die Sache ernst.“ Letztendlich müssten sich die Beamten auf die Aussagen der Buben verlassen.

Ähnlicher Fall zu Jahresbeginn in Affing

Zu Beginn dieses Jahres hatte ein ähnlicher Fall in Affing für Aufsehen gesorgt. Am 23. Januar hatte ein ebenfalls etwa 30-jähriger Mann versucht, ein siebenjähriges Mädchen vor der Affinger Grundschule unter einem Vorwand in sein Auto zu locken. Das Mädchen war gerade aus der Schule am Mühlweg gekommen. Nach damaligen Angaben der Polizei sprach der Mann die Siebenjährige gegen 11.30 Uhr „in verdächtiger Weise“ auf Höhe der Busschleife aus seinem Wagen heraus an. Das Mädchen stieg jedoch nicht ein, sondern ging weiter und erzählte zu Hause von dem Vorfall. Die Eltern schalteten die Schule ein, die die Polizei informierte. Der Mann hatte kurze braune Haare und saß in einem blauen Auto. Peter Löffler von der Polizei sieht derzeit keinen Zusammenhang beider Fälle.

Themen Folgen