vor 36 Min.

Marina Nießl ist neue Vorsitzende

CSU Kühbach verabschiedet bisherigen Vorstand mit Josef Brettmeister an der Spitze. Fahrt zum Oktoberfest geplant

Der CSU-Ortsverband Kühbach hat eine neue Vorsitzende. Marina Nießl tritt nun die Nachfolge von Josef Brettmeister an. In den vergangenen Wochen hatte sich bei der CSU in Kühbach einiges getan. Nach mehreren Treffen mit dem CSU-Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko entschieden sich die Mitglieder für eine Veränderung.

Grund für die Treffen war die Jahreshauptversammlung 2018, bei der der bestehende Vorstand sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Bereits Anfang März gab es mit Tomaschko Gespräche, um einen neuen Vorstand auf die Beine zu stellen.

Marina Nießl und Sebastian Kügle erklärten sich bereit, Ämter zu übernehmen. Spontan entschied sich auch Martin Gasteiger, sowohl in die CSU als auch in den Vorstand einzutreten. Bis auf das Amt des Schriftführers konnten nun alle Posten besetzt werden.

Die 20 Mitglieder, die sich zur Mitgliederversammlung in der Pizzeria Porta Romana eingefunden hatten, haben einstimmig für den neuen Vorstand gestimmt. Zur Ortsvorsitzenden wurde Marina Nießl gewählt, die gemeinsam mit Sebastian Kügle als Zweitem Vorsitzenden und Martin Gasteiger als Schatzmeister den neuen Vorstand bildet. Marina Nießl sagte: „Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen und auf die Zusammenarbeit mit den langjährigen Mitgliedern. Schön wäre, wenn wir bald auch einen Schriftführer begrüßen dürfen.“

Bei den Wahlen wurden Josef Brettmeister als Ortsvorsitzender, Albert Schormair als Zweiter Vorsitzender, Roman Tyroller als Schriftführer und Peter Schlecht als Kassier abgelöst, welche eine hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren geleistet haben. Besonders erwähnenswert sind die Verdienste von Peter Schlecht, der 28 Jahre lang bei der CSU Kühbach als Kassenwart aktiv war.

In Zukunft sollen auch wieder Fahrten der Partei stattfinden: „In diesem Jahr planen wir eine gemeinsame Fahrt zum Oktoberfest und im kommenden Jahr soll ein Ausflug nach Berlin oder Brüssel stattfinden“, erklärte Kügle. (AN)

