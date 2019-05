vor 34 Min.

Mathe-Abitur treibt auch Aichacher Gymnasiasten um

Die Direktorin des Deutschherren-Gymnasiums und ein Mathelehrer sprechen bei der Reaktion von Hysterie. Zwei Abiturientinnen sehen das anders.

Von Claudia Bammer

War das Mathe-Abitur am Freitag zu schwer? Dieser Ansicht sind zumindest viele Abiturienten in Bayern. Eine Schülerin hat wie berichtet, noch am Freitag eine Petition gestartet. Ihr Ziel: Der Notenschlüssel soll gesenkt werden. Bis zum frühen Montagabend haben schon rund 60.000 Menschen die Petition unterschrieben. Unter den Unterzeichnern dürften auch einige aus dem Raum Aichach gewesen sein.

Am Deutschherren-Gymnasium (DHG) Aichach kann Direktorin Renate Schöffer die Aufregung nicht nachvollziehen. „Bei uns ist das wie sonst auch immer gelaufen“, sagt sie über den Prüfungsfreitag. Das bestätigt Mathelehrer Andreas Illa, der einen Teil der Abiturienten in Mathematik unterrichtet. Sein Eindruck: Vereinzelt seien Schüler deprimiert aus der Prüfung gekommen, einige andere dagegen sehr positiv – „wie in den Jahren zuvor“.

Die WhatsApp-Gruppe des Jahrgangs steht nicht mehr still

Eine Abiturientin, die namentlich nicht genannt werden möchte, berichtet dagegen, die Stimmung unter den Schülern sei schon deutlich schlechter gewesen als nach dem Deutsch-Abitur. Eine Mitschülerin erzählt: „Die WhatsApp-Gruppe des Jahrgangs steht seit Freitag nicht mehr still.“ Dort werde über die Prüfung und die Petition diskutiert.

Renate Schöffer betont, die Inhalte der Prüfung seien keine Überraschung gewesen. Die Fachbetreuer seien schon zu Schuljahresbeginn darauf hingewiesen worden, was verstärkt in den Fokus rückt und hätten ihren Unterricht darauf abstimmen können. Die Prüfungsaufgaben, sagen Schöffer und Illa übereinstimmend, seien zwar schwerer gewesen, als in den vergangenen Jahren, aber machbar. Man habe sich gut in die Aufgaben einlesen müssen. Illa ergänzt, es habe Fragestellungen gegeben, die nicht nur das Reproduzieren von Gelerntem, sondern „eine eigene Denkleistung erfordern“.

In der Petition sehen Schöffer und Illa den Ausdruck einer Hysterie, die da gerade betrieben werde. Illa: „Kritik üben darf man immer, ob sie so massiv sein muss, das weiß ich nicht.“

Gerade schwächere Schüler hatten Probleme

Als „machbar“, aber schwieriger als in den vergangenen Jahren bezeichnen auch die beiden Abiturientinnen die Prüfung. Beide sagen von sich selbst, sie seien nicht schlecht in Mathe und gut vorbereitet gewesen. „Ich musste schon kurz schlucken, als ich die Aufgaben gesehen habe“, sagt dennoch eine von ihnen.

Gerade schwächere Schüler hätten aber mit den ungewohnten Aufgabentypen Probleme gehabt, hat sie von anderen gehört. „Es war teilweise schwierig zu verstehen, was gewollt ist“, sagt ihre Mitschülerin. Sie könne die Petition deshalb schon nachvollziehen, sei aber noch unentschlossen, ob sie unterzeichnet. „Ich weiß nicht, ob das was bringt“, sagt sie.

Nach vielen Gesprächen aus Solidarität unterzeichnet

Ihre Mitschülerin hat das dagegen nach vielen Gesprächen mit Mitschülern schon getan – „aus Solidarität“, wie sie sagt. Mathe sei ein Pflicht-Prüfungsfach. Es gehe auch um Chancengleichheit mit den Abiturienten aus anderen Bundesländern bei Studienplätzen mit Zulassungsbeschränkung. Und: „Wenn innerhalb so kurzer Zeit so viele Menschen eine Petition unterzeichnen, dann sollte man das prüfen.“

