00:32 Uhr

Mehr Komfort für Schweine

Ställe in Affing bekommen Auslauf

Seine Schweine sollen’s gut haben. Das ist Matthias Brandmeir wichtig. Deshalb plant der Affinger Landwirt nun zwei Auslaufflächen für 1000 Tiere. Sie sollen an den Altgebäuden direkt an der Hofstelle entstehen. Dann können die Schweine jederzeit nach draußen, wenn ihnen danach ist. Die Anzahl der Tiere auf dem Brandmeir-Hof wird dabei nicht erhöht. Der Affinger Bauausschuss befürwortete das Projekt am Mittwoch einstimmig. Brandmeir, selbst Ausschussmitglied, war von der Abstimmung ausgeschlossen.

Den 1000 Tieren in den Altgebäuden wird mit den Auslaufflächen die gleiche Lebensqualität ermöglicht, die Brandmeir schon seinen weiteren 3000 Schweinen bietet, die in neuen Ställen untergebracht sind. Diese sind laut Brandmeir Tierwohl-zertifiziert. Alle Schweine werden gentechnikfrei gefüttert. Die Voraussetzungen sind so, „dass wir auch biologische Landwirtschaft betreiben könnten“, betonte Brandmeir im Ausschuss. Auch die zusätzliche Auslauffläche wird mit Stroh eingestreut. Ein Mistschieber ist dort mehrmals täglich im Einsatz. Emissionen würden so vermieden, betonte der Antragsteller.

Die bei einem Brand im Juni vergangenen Jahres zerstörte landwirtschaftliche Mehrzweckhalle an der Edenrieder Straße in Haunswies wird durch einen Neubau ersetzt. Der Bauausschuss stimmte einem entsprechenden Bauantrag zu. Strittig war, ob das Grundstück im Außenbereich liegt. Nach Angaben des Besitzers ist das nicht der Fall, nach Ansicht der Verwaltung schon. Weil das Vorhaben landwirtschaftlich und damit privilegiert sei, gebe es aber ohnehin kein Problem, versicherte Bürgermeister Markus Winklhofer.

Das Affinger Bauamt hat wieder einen Leiter. Ralf Scherbauer wurde für die Stelle ausgewählt, die er seit dem 1. Juli besetzt. Laut Bürgermeister Markus Winklhofer kommt Scherbauer aus Affing. Er ist gelernter Architekt und arbeitete bislang in der freien Wirtschaft. (jca)

