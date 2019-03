Mehr Kunst tut Aichach gut

Die Aichacher Kunstmeile kann neuen Schwung gebrauchen. Deshalb kommen die frischen Ideen der Stadt zur rechten Zeit.

Eine Stadt kann noch so schön sein, wenn sich in der Innenstadt zu wenig tut, verödet sie. Ganz so dramatisch ist es in Aichach nicht, aber dennoch könnte die Innenstadt an manchen Tagen voller sein. Mehr Kunst ist jetzt die Devise der Stadt. Eine gute Idee, denn die Kunstmeile belebt die freien Räume und Geschäfte schon seit Jahren. Doch oft hängen die Werke allzu unbeachtet in den Schaufenstern. Eine eigene Kunstnacht mit Aktionen zum Start der Kunstmeile verspricht mehr Aufmerksamkeit, ein Lebendigwerden der Kunst. Auch die Straßenkünstler werden der Stadt neuen Charme verleihen.

Allerdings wären mehr solcher Aktionen wünschenswert, denn die Kunstmeile dauert einen ganzen Monat. Ein zweiter Aktionstag würde noch mehr Schwung in die Veranstaltung bringen. Die Kombination mit dem Pfälzer Weinfest passt, denn Kultur und Kulinarisches vertragen sich gut.

Auch eigene, alleinige Termine für den Schlemmermarkt und die Oldtimerschau kommen den Anbietern und den Besuchern zu gute – so bleibt Zeit, in Ruhe zu genießen statt sich abzuhetzen. Die Zeiten eines überfüllten „Supersonntags“ mit Gewerbeschau Wila, Autosonntag, Spezialitätenmarkt, Kunstmeile und geöffneten Geschäften sind zum Glück vorbei.

