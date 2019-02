05:00 Uhr

Messerattacke in Aichacher Asylunterkunft endet beinahe tödlich

In Lebensgefahr schwebte ein Mann nach einer Messerattacke in einer Asylbewerberunterkunft in Aichach.

In einer Gemeinschaftsunterkunft sticht ein Mann laut Anklage einen Mitbewohner nieder. Der überlebt nur knapp. Nun steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

Von Nicole Simüller

Wäre die Notärztin nicht gewesen, ein 36-jähriger Mann wäre heute wohl nicht mehr am Leben. Im Mai 2018 lag er mit einer mindestens sechs Zentimeter tiefen Stichwunde im Rücken in einer Aichacher Asylunterkunft. Sie reichte bis in den Brustkorb. Nach übereinstimmender Aussage der Ärzte bestand akute Lebensgefahr. Ein 34-jähriger Mitbewohner des Opfers steht nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor der achten Strafkammer des Landgerichts Augsburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seinen Kontrahenten niedergestochen zu haben.

Zwei Frauen geraten aneinander - am Schluss ist ein Mann schwer verletzt

Auslöser des Streits war eine Nichtigkeit. Die Ehefrau des Opfers und die Verlobte des Angeklagten waren in der Küche aneinandergeraten. Als die Männer hinzukamen, eskalierte die Lage. Darüber, was danach zwischen den Nigerianern geschah, gehen die Ansichten der Prozessbeteiligten weit auseinander.

Laut Anklage soll der 34-Jährige auf die Frau seines Opfers mit einem Stock eingeschlagen haben. Als dieser zerbrach, soll er ein Küchenmesser genommen haben, seinem flüchtenden Opfer nachgelaufen sein und zugestochen haben. Wie Ina Clasen, Fachärztin für Rechtsmedizin, ausführte, erfolgte der Stich mit solcher Wucht, dass er eine Rippe teilweise durchstieß. Der Anklage zufolge fügte der Täter seinem Opfer weitere Schnittwunden zu, ehe ein dritter Mann ihm das Messer abnahm.

Staatsanwalt Michael Nißl war gestern am dritten Verhandlungstag überzeugt, dass der Angeklagte bis zu diesem Moment sein Opfer töten wollte. Nach dem Stich in den Rücken habe er sogar noch einen Stich in den Bauch versucht. Zu seinem Opfer habe er gesagt: „Ich will dich töten.“ Die Aussagen des Angeklagten bezeichnete Nißl als „Mist“ und unplausibel. Nachdem Gutachter Johannes Wittmann, in der JVA Aichach angestellter Psychologe, eine verminderte Schuldfähigkeit ausgeschlossen hatte, forderte Nißl sieben Jahre und zehn Monate Haft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Gefährlicher Streit in Asylheim: Angeklagter bittet um Milde

Rechtsanwalt Alexander Wilhelm, der das Opfer und dessen Ehefrau vertrat, schloss sich dem an. Er sagte: „Mein Mandant leidet bis heute unter den Folgen.“Wilhelm beklagte mehrere Ungenauigkeiten und Missverständnisse bei der Übersetzung zwischen Dolmetscherin und Zeugen am ersten Prozesstag.

Verteidiger Hermann Kühn sah am Ende „eine ganze Menge Widersprüche in der Geschichte“. Niemand habe den Stich gesehen. Der Angeklagte habe vor der Tat mehrfach Ärger mit dem Opfer gehabt. Die vom Staatsanwalt zitierte Tötungsabsicht habe es nicht gegeben. Das Opfer habe den Angeklagten gefragt: „Du willst mich töten?“ Es habe aber keine Antwort erhalten. Kühn sah eine positive Sozialprognose bei seinem Mandanten: „Er hat richtige Versuche unternommen, hier in dieser Gesellschaft anzukommen.“ Kühn forderte maximal zwei Jahre Haft auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Angeklagte bat das Gericht auf Knien um Milde. Was geschehen sei, tue ihm leid. Er wolle seinen Job nicht verlieren. Seine Verlobte und er wollten heiraten. Zuvor hatte er die dramatische Flucht vor der Gewalt in seiner Heimat geschildert. In Libyen sei seine Verlobte vergewaltigt worden. Seit 2017 sei er in Deutschland offiziell anerkannt. Obwohl er in U-Haft sitzt, sei sein Arbeitsvertrag nicht gekündigt worden. Er habe sich in Aichach noch mal taufen lassen. Nur auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser gab er zu, 2017 zu einer Geldstrafe verurteilt worden zu sein, nachdem er seine Verlobte geschlagen hatte. Das Urteil ergeht am Freitag, 8. Februar.

Themen Folgen