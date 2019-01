15.01.2019

Metzger mahnt Besinnung auf Werte an

Inchenhofener Bürgermeister ehrt fünf Bürger, die sich besonders ehrenamtlich engagiert haben

Das vergangene Jahr hielt in Inchenhofen viele anregende, aber auch aufregende Momente bereit. Das betonte Bürgermeister Karl Metzger beim Neujahrsempfang in der Aula der Grundschule in Inchenhofen.

Der Gemeindechef mahnte in seiner Neujahrsrede, sich „auf die Werte zu besinnen, die das Zusammenleben für uns alle menschlicher und damit im besten Sinne wertvoller machen“. Dazu gehöre es, zuzuhören, hinzusehen, um offen zu sein für die Nöte anderer, aber auch dort anzupacken, wo man persönlich gefordert sei, selbst wenn es Kraft und Mut koste. „Deshalb gebührt Respekt und Dankbarkeit all denen, die diesen Zusammenhalt stärken“, sagte Metzger und meinte damit jene, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl einsetzen. Daher ist es in Leahad bereits Tradition, dass zu Jahresbeginn die Leistungen jener honoriert werden, die sich bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich engagieren. In diesem Jahr waren es fünf Bürger. Mathias Edler erhielt die bronzene Ehrennadel für seinen über 20-jährigen aktiven Dienst bei der freiwilligen Feuerwehr. Josef Höger, der bereits über 30 Jahre aktiv ist, wurde diese in Silber angesteckt. Siegfried Riegl ist seit 20 Jahre aktives Mitglied im Vorstand des gleichen Vereins und bekam dafür die goldene Ehrennadel überreicht. Hans Härtl ist bereits genauso lange im Vorstand des Krieger- und Soldatenvereins Sainbach aktiv. Daher konnte auch er eine goldene Ehrennadel entgegennehmen, ebenso wie Andrea Schmidberger, die 20 Jahre lang dem Blumen- und Gartenbauverein vorstand. Metzger bedankte sich auch bei allen Vereinen, Organisationen, kirchlichen Gremien, der Schule und dem Kinderhaus, „die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen zu ermuntern, ihr Schicksal zu meistern“ und zu einem lebendigen Miteinander beizutragen.

Beim kurzen Ausblick auf dieses Jahr wurde klar, dass die Pläne nicht wie im vergangenen Jahr ohne Neuverschuldung zu bewerkstelligen sein wird. Mit der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses, dem Bau der neuen gemeinsamen Kläranlage mit Kühbach sowie einiger Sanierungsarbeiten bei der aktuellen Wasserversorgung und der Infrastruktur kommen größere Haushaltsausgaben auf die Gemeinde zu. Metzger wies auch auf die zum Jahresbeginn wirksam gewordenen höheren Gebühren für Abwasserentsorgung und Wasserversorgung hin.

Dank des Teams des Katholischen Frauenbundes und dem Organisationsteam Andreas Lohner und Rosi Märdauer gab es beim geselligen Teil ein ansprechend hergerichtetes Büfett mit Häppchen und Getränken. Musikalisch gestalteten den Nachmittag die Jugendlichen des Musikvereins Hollenbach-Inchenhofen, die erstmals unter der Leitung ihrer neuen Dirigentin Xuri (Xurigaowa Boerzhijin) auftraten. Sie leitet und unterrichtet die Gruppe seit Beginn des Jahres. (cmo)

