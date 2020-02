vor 11 Min.

Mit Humor gegen den Kulturschock

Alexandra Tobor stellt ihr Buch vor. Eine Lehrstunde in kultureller Vielfalt

„Was stellen Sie sich vor, wenn Sie an Polen denken? Welche Vorurteile haben Sie?“ Alexandra Tobor kommt im Affinger Bücherstüberl schnell zum Punkt. Sie spricht über kulturelle Unterschiede in ihrer ganzen Bandbreite. Da sind einerseits Vorurteil, Abgrenzung und Diskriminierung. Doch da ist auch: Viel Spielraum für Humor. Und den nutzt die junge Autorin.

In ihrem Buch „Sitzen vier Polen im Auto“ erzählt Tobor, selbst im Nachbarland geboren, unerfreuliche bis schockierende Episoden so, dass das Publikum ständig am Schmunzeln oder am Lachen ist. Mit slapstickartig-witziger Sprache schildert sie, wie sie in Ermangelung an Leckereien im sozialistischen Polen ihren Hunger mit Erdbeer-Zahncreme stillte. Warum ihre bigotte, schmutzphobische Oma „halb Mensch, halb Besen“ ist. Und warum die DDR das Fegefeuer war, „bevor man ins Paradies BRD kommt“.

Im verheißungsvollen Westen angekommen, steht das Thema Konsum im Zentrum von Tobors Gedankengängen. Schnell stellt sich das Kind, das acht Jahre lang nur eine Sorte Butter, leere Wursttheken und lange Warteschlangen bei der Lebensmittelausgabe kannte, die Frage, was die Macht der Marken und Äußerlichkeiten mit den Menschen macht. Ob Tobor die Reduzierung auf Äußerlichkeiten in ihrer halb autobiografischen Geschichte überwindet, das verrät sie an diesem Abend im Bücherstüberl nicht – wohl aber in ihrem Buch.

