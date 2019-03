vor 25 Min.

Mit Skiern auf den Gipfel – ohne Lift und Gondel

Skitouren sind auch beim Aichacher Alpenverein gefragt. Der Verein macht viele Angebote

Der schneereiche Winter kam den Skitouren- und Schneeschuhgängern der Sektion Aichach des Alpenvereins sehr entgegen. In beiden Disziplinen konnten die Übungsleiter jede Menge Mitglieder in die verschneiten Berge führen. Dabei war für alle Könnensstufen etwas geboten.

Schon Anfang des Winters hatte Michaela Lechner, frischgebackene Skitouren-Führerin, den Einführungskurse im Skitourengehen angeboten. Ausrüstung, Geh- und Abfahrtstechniken im unpräparierten Gelände sowie Risikoabschätzung bezüglich der Lawinengefahr waren die Schwerpunkte. Alle drei Kurse waren voll belegt. Bei der Abschlusstour vom Kreuzeck (Garmisch) auf den Stuibenkopf (1904 Meter) konnten die Teilnehmer das Gelernte ausprobieren.

Gut angekommen ist laut Mitteilung auch ein zweitägiger Skikurs, den Peter Sturm, ein Neuzugang in Aichach, den Mitgliedern anbot, damit sie ihre Skitechnik so verbessern können, dass sie den Anforderungen für Skitouren entsprechen. Das am ersten Tag auf der Piste Gelernte konnten die Teilnehmer am zweiten Tag in unterschiedlichem Gelände und bei unterschiedlicher Schneebeschaffenheit anwenden.

Markus Meier führte eine Gruppe bei einer eintägigen Tour vom Inntal aus über 1250 Höhenmeter auf den Gilfert (2500 Meter) und begeisterte die Teilnehmer durch eine nordseitige Pulverschnee-Abfahrt von über 1000 Höhenmeter. Ebenso gut angenommen wurde seine „Vier Tage Skitour im Wipptal am Brenner“, wobei die Vennspitze (2390 Meter), das Naviser Kreuzjöchl (2536 Meter), das Waldrastjöchl (1900 Meter) sowie der Sattelberg (2150 Meter) bestiegen wurden.

Vier Tage plante Werner-Isi Guckert für sein Skitouren-Angebot von der Bamberger Hütte in den Kitzbüheler Alpen ein. Hier musste der Aufenthalt nach der Besteigung des Schafsiedel (2447 Meter) am ersten Tag wegen schlechten Wetters abgebrochen werden. Als Ersatz fuhr die Gruppe zwei Tage später ins Tannheimer Tal, um von Schattwald aus über die Stuibenalpe den Kühgundkopf (1907 Meter) zu besteigen. Der Lohn für die Anstrengung war eine traumhafte Abfahrt bei 20 Zentimeter frisch gefallenem Pulverschnee.

Neben den Skitourengehern kamen die Schneeschuhgeher voll zu ihrem Recht. Vorsitzende Elisabeth Oswald führte vom Königsschloss Linderhof in knapp drei Stunden auf die Scheinbergspitze (1929 Meter) und in drei Stunden von der Talstation auf den Gipfel des Wallbergs (1722 Meter). Der Simetsberg (1840 m) war ein weiteres Ziel.

Damit ist das Winter-Tourenprogramm fast abgearbeitet. Was noch fehlt, ist eine Anfang April geplante Skihochtour in die Hohen Tauern. Die ist den konditionsstarken und erfahrenen Tourengehern vorbehalten, sind dabei doch mehrstündige und kraftraubende Aufstiege über 1600 Höhenmeter angesagt. (AN)

