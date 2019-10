vor 34 Min.

Mit dem Pinsel Probleme bewältigen

Suchtfachambulanz bietet Kurs „Meditatives Malen“ an

Andere Wege zu beschreiten und mal etwas anderes auszuprobieren bedeutet, sich selbst auch neu entdecken zu können. Dazu lädt die Caritas-Suchtfachambulanz Aichach-Friedberg ein. Ab Dienstag, 22. Oktober, bietet sie an sechs Dienstagen von 16 bis 17 Uhr das Kreativprojekt „Meditatives Malen“ an. Dieses Angebot ist das dritte aus der Projektreihe „Kreative Wege aus der Sucht“.

Beim Malen nämlich könne man seinen eigenen Emotionen und Gedanken einen kreativen Ausdruck verleihen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei Menschen mit einer Suchtproblematik kann sich dadurch ein neuer Zugang zur Problembewältigung eröffnen. Manche von ihnen finden diesen Zugang eher über ihre Kreativität als über ein Gespräch.

Beim meditativen Malen geht es nicht darum, perfekt nach allen Regeln der Kunst malen zu können. Ziel ist vielmehr, sich selbst von dem überraschen zu lassen, was dabei entsteht. Nicht wenige werden sich erstaunt zeigen. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten kann gestärkt werden.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 22. Oktober, und findet sechsmal jeweils von 16 bis 17 Uhr in den Räumen der Caritas in der Münchner Straße 19 in Aichach statt. Das Angebot ist kostenlos. Lediglich für das Material ist ein Beitrag von fünf Euro zu entrichten. (AN)

Anmeldung für den Kurs ist möglich bei der Caritas-Suchtfachambulanz Aichach-Friedberg unter der Telefonnummer 08251/873480.

