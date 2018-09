04:58 Uhr

Mittelalterliche Markttage: Bahnhofstraße ist begehbar

Die Bahnhofstraße in Aichach wird heute asphaltiert.

Am Freitag wird die erste Asphaltschicht aufgebracht. Nach dem Wochenende gehen die Arbeiten weiter. Die Bäume folgen später.

Die Bahnhofstraße in Aichach ist zwischen dem neuen Kreisverkehr an der Franz-Beck-Straße und der Prieferstraße zwar noch Baustelle. Zu den Mittelalterlichen Markttagen, die heute um 18 Uhr beginnen, wird sie aber zumindest für Fußgänger geöffnet. Wie Michael Thalhofer vom städtischen Bauamt sagt, wird am heutigen Freitag die erste Asphaltschicht auf die Fahrbahn aufgebracht und damit begehbar gemacht. „Auch die Beleuchtung steht“, sagt Thalhofer.

Nach dem Wochenende gehen die Arbeiten weiter. Die Gehwege sind bereits bis zur Brücke über das Griesbacherl mit Granitsteinen gepflastert. Nächste Woche arbeiten die Pflasterer weiter bis zur Prieferstraße. Übernächste Woche bekommt die Straße die Feinschicht. An der Brücke über das Griesbacherl fehlen auf den Brückensockeln derzeit noch die Handläufe und die Betonbeschichtung. Fertig sein soll alles bis Freitag, 21. September, sagt Thalhofer. Bisher sei alles sehr gut gelaufen. Der Termin für die Verkehrsfreigabe ist noch offen.

Für die neuen Bäume läuft derzeit die Ausschreibung, berichtet Michael Thalhofer. Im Oktober soll der Stadtrat den Auftrag vergeben. Ende Oktober, Anfang November könnten dann die neuen Bäume gesetzt werden. „Aus Tradition werden es wieder Linden sein“, sagt Thalhofer. Sie sollen wieder eine schöne Allee bilden. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern, für deren Fällung es viel Kritik gab, werden sie laut Thalhofer bessere Entwicklungschancen haben. „Es schaut oben viel kleiner aus, als unten Platz ist“, sagt Thalhofer. Zweimal zwei Meter große Betonrahmen schützen die Wurzeln, im Untergrund wurden jeweils zwölf Kubikmeter durchwurzelbares Baumsubstrat eingearbeitet. Durch das Pflaster kann leichter Wasser eindringen als beim asphaltierten Gehweg.

Ist die Bahnhofstraße fertig, geht es in der Oberen Vorstadt weiter: ab 24. September wird in der Oberen Vorstadt von der Martinstraße bis zur Münchener Straße die Wasserleitung erneuert. (bac)

Die Mittelalterlichen Markttage werfen ihre Schatten voraus. In Aichach wird fleißig aufgebaut Video: Luzius Zöller

