10.04.2021

Mord in Affinger Asylunterkunft: Das Urteil ist rechtskräftig

Ein 35-Jähriger wurde im Juli 2020 wegen Mordes in einer Affinger Asylunterkunft zu lebenslanger Haft verurteilt.

Plus In einer Asylunterkunft in Affing wurde im Sommer 2019 ein Bewohner brutal erschlagen. Inzwischen ist das Gerichtsurteil gegen seinen Mörder rechtskräftig.

Das Motiv für die grausame Tat blieb bis zum Schluss ein Rätsel. Dass aber das, was im August 2019 in einer Affinger Asylunterkunft geschah, Mord war, steht inzwischen zweifelsfrei fest. Schon die achte Strafkammer des Landgerichts Augsburg hatte im Juli vergangenen Jahres eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes verhängt. Die Revision des Angeklagten wurde verworfen. Das teilte das Landgericht auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Fall hatte nicht nur Menschen aus dem Umfeld der Betroffenen schockiert, sondern auch das Gericht und erfahrene Ermittler. Einer von ihnen berichtete damals im Prozess, wie er mit dem Rechtsmediziner die Verletzungen des Opfers untersucht hatte. Er sagte: "So etwas habe ich noch nie gehabt." Mit brachialer Gewalt hatte der 35-jährige Angeklagte nach Überzeugung des Gerichts den fünffachen Familienvater aus Eritrea erschlagen. Mit einem Tischbein hatte sich der einstige Mitbewohner gegen 5 Uhr morgens in das Zimmer seines schlafenden Landsmannes geschlichen. Wie oft er danach auf den 48-Jährigen einprügelte, konnte der Rechtsmediziner nicht sagen. Doch er schätzte die Zahl der Schläge auf mindestens mehrere Dutzend. Das Opfer starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Mord in Affing geschah mit Tischbein aus massivem Holz Die Männer hatten sich das Zimmer in der Affinger Asylunterkunft offiziell geteilt. Sie hatten sich aber vor der Tat monatelang nicht gesehen, denn inoffiziell wohnte der Täter bei seiner Frau im Affinger Ortsteil Mühlhausen. Nach Überzeugung der Vorsitzenden Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser nahm der Täter die Mordwaffe - ein Tischbein aus massivem Holz - aus dem Haus seiner Frau mit und ging damit fünf Kilometer zu Fuß zu der Asylunterkunft. Das alles frühmorgens zu einer Uhrzeit, als der dritte Zimmerbewohner bereits zur Arbeit gegangen und das Opfer somit alleine war. Die Richterin sah in dem Angriff eine geplante Tat, die das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllte. Riedel-Mitterwieser sagte damals nach fünf Verhandlungstagen zu dem Angeklagten: "Es ist Mord und auf Mord steht lebenslang. Nichts anderes steht für Sie in Betracht." Verteidiger Werner Ruisinger hingegen hielt die Heimtücke für nicht bewiesen. Er war der Ansicht, dass der Bluttat ein Streit vorausgegangen war und dass es sich um Totschlag handelte. Während Staatsanwältin Yvonne Möller eine lebenslange Freiheitsstrafe forderte, plädierte er auf neun Jahre Haft. Motiv für Mord in Affinger Asylunterkunft blieb unklar Das Tatmotiv blieb bis zum Schluss unklar. Angeklagter und Opfer hatten sich Jahre zuvor ein Zimmer in einer Asylunterkunft in Hollenbach geteilt. Dort stritten sie laut Zeugen oft - etwa, ob nachts das Licht an sein sollte. Aber dass kleine Streitigkeiten von früher Grund für eine solche Bluttat sein könnten, erschien den Prozessbeteiligten unwahrscheinlich. Einem psychiatrischen Gutachter hatte der Angeklagte gesagt, das Opfer habe ihn häufig beleidigt und sogar einmal bedroht. Er habe in der Nacht vor der Tat geträumt, das Opfer habe ihn geschlagen. Beim Aufwachen habe er geglaubt, das sei tatsächlich geschehen. Die Richterin hielt das für eine Schutzbehauptung. Dem Gutachter zufolge war der Angeklagte zurechnungsfähig und litt nicht unter Halluzinationen. Er äußerte sich während des Prozesses, den der Bruder des Opfers als Nebenkläger verfolgte, nicht zu dem Fall als Ganzes. Richterin über Mord in Affing: Gewaltexzess ohnegleichen Die Richterin zeigte sich am Ende ihrer Urteilsbegründung sehr betroffen. "Wir erleben hier viele Fälle", sagte sie. "Aber einen derartigen Ausbruch von Gewalt haben wir hier auch noch nicht erlebt." Es sei ein Gewaltexzess ohnegleichen gewesen, der dem Opfer keinerlei Möglichkeiten gelassen habe, sich zu verteidigen und zu fliehen. Sie sah in dem Angriff eine geplante Tat und sagte zu dem Angeklagten: "Kein Gericht in Deutschland wird Sie hier wegen irgendetwas anderem als wegen Mordes verurteilen." Lesen Sie dazu auch: Mord in Affinger Asylheim: Angeklagter wehrt sich gegen Lebenslänglich

