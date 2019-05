10:14 Uhr

Motorradfahrer flüchtet nach Auffahrunfall bei Bach

Bei Bach kommt es am Freitag zu einem Auffahrunfall. Daran beteiligt ist ein Motorradfahrer. Doch er flüchtet.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Staatsstraße 2381 bei Todtenweis gekommen. Laut Polizei wollte ein Autofahrer, der in Richtung Thierhaupten unterwegs war, Am Edenhauser Bach nach rechts nach Bach abbiegen. Eine nachfolgende Autofahrerin übersah den Bremsvorgang und fuhr auf. Ein wiederum nachfolgendes blaues Motorrad fuhr ebenfalls leicht auf das Heck des Autos auf. Anschließend flüchtete er in Richtung Thierhaupten. Am Auto entstand nur leichter Sachschaden, am Motorrad ist vermutlich kein Schaden entstanden. Die Beteiligten und Zeugen konnten laut Polizei feststellen, dass dem blauen Motorrad ein rotes Krad folgte. Hinweise an die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-11. (AN)