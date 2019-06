vor 40 Min.

Motorradfahrer überholt zu schnell und baut Unfall

Ein 34-jähriger Motorradfahrer überholt bei Todtenweis zu schnell und touchiert ein entgegenkommendes Auto. Der Mann prallt danach gegen eine Leitplanke

Ein 34-jähriger Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Mittwochabend bei Todtenweis schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße von Sand in Richtung Langweid unterwegs. In einer leichten Rechtskurve überholte er mit laut Polizei deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein vorausfahrendes Auto. Dabei geriet er mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort den entgegenkommenden Toyota eines 66-Jährigen. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin und prallte gegen die Leitplanke. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 34-Jährigen in Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 10000 Euro. (AN)

