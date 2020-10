14:50 Uhr

Motorradunfall bei Andersbach: 26-Jähriger kollidiert mit Kombi

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag mit einem Kombi kollidiert. Er war offenbar zu schnell unterwegs. Dennoch endete der Unfall glimpflich.

Von Christian Lichtenstern

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ein 26-jähriger Motorradfahrer auf der Nebenstrecke bei der Einöde Andersbach (Stadt Aichach) gestürzt und dann mit einem Kombi kollidiert. Der Mann wurde laut Polizeibericht zum Glück nicht erfasst und nur leicht verletzt. Sein Motorrad wurde dagegen überrollt und total beschädigt.

Motorrad-Unfall bei Andersbach: 26-jähriger leicht verletzt

Der junge Mann war auf seiner Fahrt von der Einöde Matzenberg in nördlicher Richtung nach Andersbach kurz vor dem Anwesen in einer leichten Rechtskurve gestürzt. Dabei schleuderte sein Motorrad in ein just in diesem Moment entgegenkommendes Fahrzeug. Bei dem Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen