Musik aus der italienischen Renaissance

Reise in die Zeit von Leonardo da Vinci in Petershausen

Zum 500. Todestag des großen Visionärs und Malers Leonardo da Vinci bietet der Kulturförderkreis Petershausen (Landkreis Dachau) eine musikalische Zeitreise an. Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, wird die Renaissance-Musikgruppe „...sed vivam!“ in einem Konzert die Zeit Leonardos auf historischen Instrumenten zum Klingen bringen.

Martin Schneider, Redakteur beim ZDF, entführt die Zuhörer dann in die Geisteswelt der italienischen Renaissance und erzählt Unbekanntes und Mysteriöses sowie Amüsantes aus dem Leben Leonardo da Vincis. Beginn der Veranstaltung ist am Samstag, 20. Oktober, um 17 Uhr im Großen Saal des Pfarrheims in Petershausen. Der Eintritt ist frei. (AN)

