Musikverein sucht Nachwuchs

Werbung für den MVO machten in der Grundschule in Griesbeckerzell: (von links) Bernd Broll, Leonora Rast und Joseph Rast.

Obergriesbacher Verein veranstaltet am heutigen Samstag Tag der offenen Tür

So richtig was los war in der Grundschule von Griesbeckerzell: Dirigent Joseph Rast, Klarinettenlehrerin Leonora Rast und Vereinschef Bernd Broll hatten Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete und Tenorhorn mitgebracht, um die Schüler für den Musikverein Obergriesbach (MVO) und das Instrumentenspielen zu begeistern.

Dabei gab’s ein kleines Musikquiz, eine Instrumenten-Puzzle-Aufgabe und ein Rhythmus-Spiel. Aber nichts kam so gut an, wie das Testen der mitgebrachten Instrumente.

In der anschließenden großen Pause präsentierte Chorleiterin Sandra Tucker in der Aula ihren Kinderchor Cantabella Kids. Ab sofort proben die Grundschüler dienstags um 16.45 Uhr im Obergriesbacher Gemeinschaftshaus, die etwas Älteren ab der fünften Klasse sind um 17.30 Uhr dran.

Wenn bei Kindern nun das Interesse geweckt ist, können sie am Samstag, 18. Mai, den Tag der offenen Tür beim Musikverein nutzen. Eltern und Kinder können sich von 9 bis 11.30 Uhr im Gemeinschaftshaus ausführlich über alle Unterrichts- und Spielmöglichkeiten beim MVO informieren. Außerdem stehen dann noch weitere Instrumente, wie zum Beispiel ein Schlagzeug, zur Verfügung.

Willkommen sind laut Musikverein auch alle Erwachsenen, die in der Vergangenheit vielleicht einmal ein Musikinstrument gelernt haben und jetzt wieder durchstarten möchten. (AN)

