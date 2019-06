00:34 Uhr

Na(h) gut! Es läuft und kocht gut

Kreis: Anmelderekord für das Kinderprojekt des Wittelsbacher Lands

„Na(h) gut! – Nah kaufen, gut essen“ – dieses Projekt des Wittelsbacher-Land-Vereins für Kinder erntet laut einer Mitteilung bayernweit Anerkennung. Im aktuellen Schuljahr verzeichnet der Verein wieder einen Anmelderekord an teilnehmenden Schulklassen und suchte nach neuen Wirten, die Kochschulungen für Schulkinder anbieten können. Zuletzt hatte Maximilian Fuchs Premiere. Der Chefkoch des Zieglerbräus in Friedberg kochte mit den Schülern der 4. Klasse der Willprechtszeller Grundschule (Gemeinde Petersdorf). Zusammen mit dem Profi bereiteten die Kinder Fleischpflanzerl mit Kartoffelpüree und Karottensalat in der Schulküche in Aindling zu. „Na(h) gut!“ soll Kinder für eine bewusste und verantwortungsvolle Lebensweise sensibilisieren. Das bis 2014 durch Leader-Zuschüsse geförderte Projekt wird seit 2015 durch die jeweiligen Gemeinden, weitere Träger und den Wila-Verein finanziert. Die Bausteine: im ersten Jahr Geschmacksschulungen in Grundschulen und Kindergärten. Klassen und Kiga-Gruppen besuchen im Jahr darauf Landwirte, die kindgerechte Betriebserkundungen durchführen. Im dritten Jahr steht die Kochschulung an. Fachlich begleitet wird das Projekt durch Landwirtschafts-, Schul- und Jugendamt. (AN)

