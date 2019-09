02.09.2019

Nach Großbrand in Hausen: Ursache steht jetzt fest

Ein Feuer richtete in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Hausen vor drei Wochen einen Schaden von rund 1,5 Millionen Euro an.

Plus Die Kripo hat neue Erkenntnisse zum Feuer in der landwirtschaftlicher Halle im Aindlinger Ortsteil Hausen. Bei dem großeinsatz waren rund 200 Rettungskräfte im Einsatz.

Nach dem Großbrand in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle im Aindlinger Ortsteil Hausen am Samstag, 10. August, steht die Ursache fest. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, hatte wohl ein technischer Defekt an der Hackschnitzelanlage in der Halle das Feuer ausgelöst. Das habe die Kriminalpolizei herausgefunden, die in diesem Fall routinemäßig die Ermittlungen übernahm.

34 Bilder Brand einer Lagerhalle löst Großeinsatz aus Bild: Johann Eibel, Thomas Wolf, Fabian Lechner Brand in Hausen: Dichte Rauchwolke ist von Weitem zu sehen Schon bald nach dem Brand war die Kripo von einem technischen Defekt als wahrscheinlichster Ursache ausgegangen. Anfangs hatte die Polizei von einem Schaden im unteren siebenstelligen Bereich gesprochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen beziffert sie ihn auf circa anderthalb Millionen Euro. Eine endgültige Summe werde allerdings erst feststehen, wenn die Versicherung ihre Untersuchungen abgeschlossen habe. Wie berichtet, war bei dem Feuer ein Großaufgebot von zwölf Feuerwehren aus dem Wittelsbacher Land und dem Nachbarlandkreis Augsburg im Einsatz; auch Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Insgesamt waren es rund 200 Einsatzkräfte. Der Brand brach gegen 7.30 Uhr aus und breitete sich schnell aus. Als die Feuerwehren eintrafen, brannte die Halle bereits lichterloh. In ihr waren Hackschnitzel und Maschinen zur Herstellung von Hackschnitzeln sowie Traktoren und Lastwagen gelagert. Mehrere Stunden war über Hausen bis in die Nachbargemeinden am Lechrain eine große, dichte Rauchwolke zu sehen. Anwohner wurden deshalb aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erst gegen 11.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehren verhinderten, dass es außerdem auf das Wohnhaus des Besitzers der Halle und auf das Haus eines Nachbarn übergriff. Drei Feuerwehrler wurden nach Angaben des Rettungsdienstes bei dem Einsatz durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt, einer wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus musste eine Frau aus dem Anwesen, auf dem das Feuer wütete, mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus transportiert werden. Sie bekam aufgrund der Aufregung Kreislaufprobleme. (nsi)

