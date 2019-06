vor 59 Min.

Nach Unfall: 30-jährige Fahrerin stirbt in brennendem Auto

Ein tragischer Unfall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen Indersdorf und Niederroth. Eine Dachauerin kam dabei ums Leben. (Symbolfoto)

Zu einem tödlichen Unfall ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei markt Indersdorf gekommen. Gegen 23.40 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2050 von Indersdorf in Richtung Niederroth unterwegs. Laut Polizei kam die Dachauerin aus unbekannter Ursache kurz vor Niederroth rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der BMW wurde durch den heftigen Aufprall zurück auf die Fahrbahn geschleudert, geriet in Brand und brannte vollständig aus. Die Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle im Fahrzeug. Die Staatsstraße wurde für die Bergungsmaßnahmen bis 4.30 Uhr gesperrt. (AN)

