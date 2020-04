Nach dem Aichacher Zugunglück: Moderne Technik kommt zu spät

Plus Das Aichacher Zugunglücks kostete zwei Betroffenen das Leben. Bessere Technik hätte den schweren Aufprall verhindern können. Die gibt es nun - aber zu spät.

Fehler passieren. Jedem. Auch dem sorgfältigsten Redakteur unterläuft ein Rechtschreibfehler, auch der klügste Mathelehrer verrechnet sich und auch ein Fahrdienstleiter kann sich mal irren. Das ist menschlich. Tragisch ist jedoch, dass Fehler bei einem Fahrdienstleiter extrem schwerwiegende Folgen haben können.

Bessere Technik hätte das Aichacher Zugunglück verhindern können

Im Fall des Aichacher Zugunglücks kostete der menschliche Fehler zwei Betroffenen das Leben. Bessere Technik hätte den schweren Aufprall verhindern können. Angesichts dieses Wissens könnte sich ein Gefühl der Ohnmacht, ja sogar der Wut, einstellen. Beides ist keinem zu verdenken, der von dem Zugunglück betroffen ist.

18 Bilder Zugunglück bei Aichach: Regiobahn fährt in Güterzug Bild: Matthias Balk, dpa

Die moderne Technik am Aichacher Bahnhof kommt: Ist das ein Trost?

Immerhin: Ein Unglück wie das vom 7. Mai 2018 dürfte sich in Aichach nicht wiederholen können. Fast genau zum zweiten Jahrestag soll die neue Technik am Aichacher Bahnhof in Betrieb gehen. Um es hart auszudrücken: Es mussten erst zwei Menschen sterben und 13 Menschen unter Verletzungen leiden, bis die Bahn in die Technik investierte, auch wenn sie einen Zusammenhang zwischen den Modernisierungsmaßnahmen und dem Aichacher Zugunglück nie herstellen wollte. Ist es ein Trost, dass sich die Welt zumindest nachträglich verändert hat? Für alle Bahnnutzer sicher. Für die Opfer aber kommt die Umrüstung zu spät.

