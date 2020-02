09:05 Uhr

Nachruf: Sportler-Legende Herbert Braun mit 83 Jahren gestorben

Der TSV Aichach trauert um einen seiner besten Sportler: Herbert Braun. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München trug er das olympische Feuer.

Von Carmen Jung

Er war ein vielseitiger, erfolgreicher und fairer Sportler. Für Klaus Laske, Vorsitzender des TSV Aichach, war Herbert Braun sogar „einer der Besten“, die der Verein jemals hatte. Braun, der in Aichach den Sport der 60-er und 70-er Jahre geprägt hat, ist nun im Alter von 83 Jahren gestorben.

Laske erinnert sich an Braun als Faustballer, als leidenschaftlicher Handballer, der später als Schiedsrichter pfiff, und Leichtathlet. 1962 erlebte er dessen Sportsgeist und Fairness am eigenen Leib. Bei den ersten Leichtathletikmeisterschaften in Aichach kamen er und Braun nahezu zeitgleich beim 100-Meter-Sprint ins Ziel. Braun signalisierte den Schiedsrichtern: „Ich bin nur Zweiter.“ Laske war Sieger. Drei Jahre später waren sie gemeinsam erfolgreich: Über vier mal 100 Meter stellten Laske, sein Bruder Reiner, Braun und „Fips“ Neumann beim Bayerischen Landesturnfest in Augsburg einen Aichacher Stadtrekord mit 43,7 Sekunden auf. Sie wurden Dritte.

Herbert Braun in seinem Garten: Die olympische Fackel von 1972 hatte der Aichacher Sportler stolz und sicher aufbewahrt. Bild: Gert-Peter Schwank

Herbert Braun: Fackelträger für Olympia 1972

Brauns Sportlerlaufbahn krönte ein besonderer Einsatz: Bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde er als Fackelläufer ausgewählt. Er trug das olympische Feuer vor Tausenden Zuschauern durch Augsburg. „Das war einfach legendär. Das vergisst du dein Leben nicht“, erzählte Braun 40 Jahre später.

Die Trauerfeier findet am Dienstag, 11. Februar, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. Anschließend ist die Urnenbeisetzung im Alten Friedhof.

