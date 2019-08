vor 21 Min.

Nachwuchs fürs Rote Kreuz

Das Rote Kreuz freut sich über Nachwuchs in Aichach: Zwei junge Aichacher haben den Abschlusslehrgang zum Rettungssanitäter erfolgreich absolviert. Nadine Nittka macht seit fast einem Jahr Bundesfreiwilligendienst beim Roten Kreuz, Luca Mares ist aktives Mitglied der ehrenamtlichen Bereitschaft in Aichach.

Die jungen Leute können nun als Rettungssanitäter im Rettungsdienst und Krankentransport, im Katastrophenschutz oder als Fahrer eines Notarzteinsatzfahrzeuges eingesetzt werden.

„Es verdient Anerkennung, dass die beiden bereits in jungen Jahren eine derart verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen“, betonte Konrad Kormann, Wachleiter beim Roten Kreuz in Aichach. (AN)

