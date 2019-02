12.02.2019

Nachwuchsgarden sind in Aichach zu Gast

Beim neunten Nachwuchsgardetreffen bei der Paartalia nehmen die jungen Tänzer die Besucher mit auf eine Traumreise durch die Faschingswelten.

Von Johanna Kügle

Gut gefüllt war die TSV-Halle am Sonntag beim Nachwuchsgardetreffen der Paartalia Aichach. Nunmehr zum neunten Mal hieß der Faschingsverein fünf befreundete Garden in Aichach willkommen. Das Publikum erwartete eine Traumreise durch verschiedene Faschingswelten.

Zu Beginn des bunten Nachmittags begrüßten die beiden Nachwuchshofmarschälle Tamara Stolz und Fabian Schmaus zusammen mit dem ganzen Hofstaat der Paartalia das Publikum. Nach der Begrüßung stand schon die Nachwuchsgarde des CCK Fantasia aus Königsbrunn in den Startlöchern. Mit ihrem „Festival der Sensationen“ entführten Prinz Daniel III. und Prinzessin Julia I. die Zuschauer nach Rio de Janeiro.

Narrneusia aus Neusäß präsentiert "Süße Träume"

Nicht lange auf sich warten ließen auch die Tänzerinnen und Tänzer der Narrneusia aus Neusäß. Zum Motto „Sweet Dreams – Süße Träume“ tanzten Kinderprinzenpaar Nick III. und Luisa I. in ihrem funkelnden Märchenland.

Die REB aus Reichertshofen, der Patenverein der Paartalia, war mit Prinz Jonas I. und Prinzessin Eva-Maria I. angereist. Viel Applaus gab es für ihr Programm „TV-Serien“, das neben Paulchen Panther und Pokémon auch Krimis zeigte.

Auch die Gastgeber von der Paartalia zeigten, was sie können. Bild: Peter Niesel

Anschließend zeigten die Gastgeber selbst ihr Können. Mit einer Gute-Nacht-Geschichte ging es in den „Paartalia-Zauberwald“. Gemeinsam zauberten die kleinen Wichtel, zauberhaften Elfen, ulkigen Trolle und fetzigen Hexen das Licht zurück. Auch der große Hofstaat der Paartalia zeigte mit ihrem Prinzenpaar Henry I. und Anna eine kurze Kostprobe ihres Programms.

"Party" mit Zell ohne See, Rock'n'Roll mit Paartal Au aus Waidhofen

Die Nachbarn aus Griesbeckerzell von Zell ohne See traten ebenfalls auf. „We like to party“ hieß es für das Kinderprinzenpaar Alexander und Paulina. Gemeinsam wurde zu Schlager und Rock getanzt.

Traditionell mit dabei: Zell ohne See. Bild: Peter Niesel

Den Abschluss boten die Rock-’n’-Roller der Paartal Au Waidhofen. Die Nachwuchstänzer fetzten zum Motto „Germany“ über die Bühne und erhielten für ihre akrobatische Darbietung jede Menge Beifall.

Neben dem tänzerischen Programm verkaufte die Paartalia selbst gebackenen Kuchen. Der Erlös kommt der Nachwuchsarbeit des Vereins zugute. Am 24. Februar findet, ebenfalls in der TSV-Halle, der Große Kinderball der Paartalia statt. Die kleinen Maskerer dürfen sich dort auf viele Spiele und Wettbewerbe freuen. Dazu kommt ein gemeinsamer Tanz mit dem Prinzenpaar und den Gardemädchen.

