Nächster Corona-Todesfall nach Ausbruch in Heilig-Geist-Spital Aichach

Ein weiterer Bewohner des Spitals Aichach stirbt an oder mit Corona. Der Inzidenzwert bleibt hoch. Neuer Infektionsfall in Asylunterkunft in Mühlhausen.

Von Max Kramer

Nach dem Corona-Ausbruch im Aichacher Heilig-Geist-Spital ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am Montagnachmittag mitteilte, ist ein Bewohner an oder mit Corona gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Landkreis auf 35. Elf Verstorbene waren Bewohner des Spitals.

Corona: Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt hoch

Einen neuen Infektionsfall meldet das Landratsamt aus Mühlhausen (Gemeinde Affing). Dort wurde in einer Asylunterkunft ein Erwachsener positiv getestet. Sieben Menschen gelten als enge Kontaktpersonen. Im Kindergarten St. Angela in Friedberg ist eine Erzieherin positiv getestet worden. Als enge Kontaktpersonen wurden hier 17 Kinder und drei Mitarbeiter identifiziert. Geschlossen werden musste unterdessen jeweils eine Klasse an der Grundschule Kissing sowie an der Mittelschule Friedberg. Dort hatte sich jeweils ein Schüler infiziert.

Nach dem starken Anstieg über das Wochenende bleibt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Wittelsbacher Land auf hohem Niveau. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitteilte, lag er am Montag bei 181,20. Am Vortag hatte er bei 182,69 gelegen.

Im Heilig Geist-Spital und im Haus an der Paar in Aichach sowie der Pro Seniore Residenz in Friedberg sind auch in dieser Woche wieder Reihentestungen geplant.

Pandemie: Infizierten-Zahl im Wittelsbacher Land knackt 2000er-Marke

Nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg wurden in den vergangenen sieben Tagen 280 Menschen im Landkreis positiv getestet, darunter 52 aus Aichach, 88 aus Friedberg, 26 aus Mering und 21 aus Kissing. Die Zahl der Menschen, die seit März im Wittelsbacher Land positiv getestet wurden, hat inzwischen die 2000er-Marke geknackt. Insgesamt haben sich 2017 Landkreisbewohner infiziert. Als enge Kontaktpersonen positiv Getesteter befinden sich aktuell 581 Menschen vorsorglich in Quarantäne.

Sechs Patienten auf der Intensivstation der Kliniken an der Paar

24 positiv getestete Patienten werden aktuell stationär in den Kliniken an der Paar in Aichach behandelt, sechs davon auf der Intensivstation. Fünf von ihnen müssen beatmet werden.

