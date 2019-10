13:20 Uhr

Nächtlicher Dieb klaut Auto-Anhänger in Taiting

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag im Dasinger Ortsteil Taiting zugeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag im Dasinger Ortsteil Taiting einen Auto-Anhänger gestohlen. Wie die Friedberger Polizei berichtet, war der silberfarbene Anhänger der Marke Stema in der St.-Emeran-Straße in Taiting abgestellt.

Der Wert des einachsigen Pkw-Anhängers mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 Kilogramm wird auf ungefähr 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AN)

Themen folgen