28.12.2018

Namenlos tritt gleich zweimal auf

Die Gruppe Namenlos gab zwei stimmungsvolle Weihnachtskonzerte in der Kirche im Kühbacher Ortsteil Paar.

Voll besetzte Bänke bei Konzerten in der Kirche in Paar

Jedes Jahr, wenn kurz vor Weihnachten die Zeit „ganz stad und still wird“, veranstaltet die Gruppe Namenlos ihr Weihnachtskonzert in der Kirche im Kühbacher Ortsteil Paar. Nach der anfänglichen Idee vor vier Jahren, einstudierte Lieder lediglich im Familienkreis vorzutragen, hat sich die Anzahl der Konzertbesucher bereits versechsfacht. Eines ist jedoch gleich geblieben: Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird jedes Jahr gespendet. Heuer kommt er dem Kinderhospiz in Memmingen zugute.

Nach den großen Erfolgen des vergangenen Jahres entschieden sich Johanna Kristl, Adelheid Müller, Gertrud Mayr, Beate Felber, Andreas Müller, Christian Koller und Stefan Schneider heuer dafür, ihr Konzert zweimal abzuhalten. Diese Entscheidung erwies sich als richtig: Insgesamt über 600 Zuhörer kamen und sorgten an beiden Tagen für eine voll besetzte Veranstaltung. In der liebevoll geschmückten und mit Kerzenschein beleuchteten Kirche kamen sie musikalisch auf ihre Kosten.

In dem knapp eineinhalbstündigen Konzert regten die sieben Musiker aus dem Raum Kühbach abwechselnd mit rhythmischen, ruhigen und tiefgründigen Weihnachtsliedern sowie besinnlichen Texten rund um die stille Zeit zu Augenblicken der Ruhe an. Sie beeindruckten nicht nur durch ihren harmonischen Gesang, sondern konnten auch durch sehr gut abgestimmte Klänge von Gitarre, Steirischer Harmonika, Pan- und Tenorflöte die Herzen ihrer Zuhörer sichtlich bewegen. Das gemeinsam gesungene „Stille Nacht“ rundete den wundervollen Konzertabend stimmungsvoll ab.

Nach dem Konzert trafen sich Musiker und Zuhörer zum gemütlichen Beisammensein bei Glühwein und Bratwurst im Hof der Familie Wanner. Es gab viel Lob für die Gruppe Namenlos. Einziger Wermutstropfen für die begeisterten Konzertbesucher: Die nächste Aufführung ihres Programms „Heiter bis Lustig“ im Aichacher Pfarrzentrum am Sonntag, 3. Februar, ist bereits restlos ausverkauft. (AN)

