Nachtigall im Ecknachtal entdeckt

Die Kartierung der Flächen von Sielenbach und Adelzhausen bringt erstaunlich tierische Ergebnisse. Vor allem bei Singvögeln.

Die seit rund zwei Jahren laufende Kartierung im Ecknachtal war das große Thema beim Treffen des Arbeitskreises BayernNetz Natur – Projekt Ecknachtal. Die ehrenamtlichen Kartierer berichteten einer Mitteilung zufolge von neuen Fundorten in den Gemeinden Adelzhausen und Sielenbach sowie überraschende Entdeckungen.

Zunächst ging es um geplante Gestaltungsmaßnahmen an der Weiheranlage bei Stunzberg (Sielenbach). Seit Jahrzehnten liegt der ehemalige Fischweiher ungenutzt sowie von Gestrüpp und wildem Baumwuchs verborgen zwischen den Stunzberger Wohngebäuden und der Ecknach. Um für Amphibien und Libellen einen Lebensraum zu schaffen, will der Landschaftspflegeverband (LPV) in nächster Zeit vor allem standortfremde Gehölze wie die Fichte entfernen. Auch eine Entschlammung der Weiher ist geplant. Hier müsse geklärt werden, ob der Schlamm unbelastet ist und ohne Zwischenlagerung abtransportiert und auf Äckern ausgebracht werden kann, sagte Angelika Rieblinger vom LPV.

Das Ecknachtal: Gute Entwicklung bei Schilfbrütern

Seit 2019 laufen Erfolgskontrollen beziehungsweise die vom LPV organisierte Kartierung im Projektgebiet. Bis Ende des Sommers soll weiterkartiert werden. Die Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) übernahm einen Großteil der Erfassungen mit versierten Fachleuten. Darüber hinaus wurden weitere, ehrenamtliche Experten gewonnen. Die Kartierer sind seit Monaten Tieren und Pflanzen im Ecknachtal auf der Spur. Die Ergebnisse sollten als Planungsgrundlage für mögliche Maßnahmenoptimierungen dienen, erklärte Christina Niegl vom LPV. Kartiert werden Vögel, Tagfalter, Amphibien, Heuschrecken, Libellen und Pflanzen auf rund 140 ausgewählten Flächen mit insgesamt etwa 60 Hektar. Aufbereitete Ergebnisse sind frühestens ab Winter 2021/22 zu erwarten.

Zur allgemeinen Überraschung hatte Hans-Günther Goldscheider, Teilgruppenleiter bei der Vogelkartierung, eindeutig den Ruf einer Nachtigall identifiziert. Als besondere Art kommen auch Blaukehlchen im Projektgebiet vor. Insgesamt scheint sich das Gebiet gerade für Schilfbrüter optimal entwickelt zu haben. So konnte der Feldschwirl, der bereits als gefährdet gilt, mit mehreren Brutpaaren nachgewiesen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt im LBV-Team war die Botanikgruppe. Ein Großteil der ausgewählten Flächen liegt im Feuchtgrünland, wo dementsprechend viele der neu entdeckten Arten gefunden wurden. Beispiele sind Kleiner Baldrian, Brennender Hahnenfuß, Teich-Schachtelhalm, Pfeifengras oder Blutwurz. Die Kartierung erbrachte auch neue Fundorte des Knöllchen-Steinbrechs oder der auffallenden Trollblume.

Auf einer Fläche bei Tödtenried (Gemeinde Sielenbach) waren Uwe Bauer und Sepp Birndorfer im Rahmen der Kartierung auf Amphibiensuche gegangen. Insgesamt untersuchten sie 25 Gewässer/Flächen. Ein sehr prägnantes Ergebnis war, dass vor allem der Grasfrosch von der Anlage neuer Tümpel, aber auch den Grabenaufweitungen profitiert und im Bestand wohl deutlich zugenommen hat. In einigen Gewässern konnten wieder der Teich- und der Bergmolch nachgewiesen werden. Sehr erfreulich ist der Nachweis von zwei neuen Laubfroschvorkommen am Iglbach und am Ortseingang von Heretshausen (Gemeinde Adelzhausen).

Eine längere Diskussion gab es zum Vorschlag von Uwe Bauer, die Feucht- und Nasswiesen zwischen Tödtenried und Morabach durch einfaches Anstauen der Gräben in ein Talstaumoor zurückzuverwandeln. Die Teilnehmer waren sich uneins, ob durch das Anstauen tatsächlich ein Talstaumoor entstehen oder ob sich auf der Fläche Weiden- und Erlenaufwuchs ausbreiten würde. Mit Bauer will Rieblinger vom LPV die Flächen unter diesem Gesichtspunkt noch mal besichtigen.

Ein weiteres Ergebnis der Kartierung ist das vermehrte Vorkommen der Gemeinen Winterlibelle, die bei den bisherigen Kartierungen nicht aufgeführt war. Bei einigen Wiesenflächen, die als Lebensraum für Tagfalter interessant wären, besteht den Erkenntnissen zufolge noch Optimierungsbedarf. Oftmals werden die Flächen zu früh gemäht, zu stark beweidet oder zu stark gedüngt, sodass sich kein nennenswerter Blühaspekt bilden kann. (AZ)